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США за Россию и против Европы
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США за Россию и против Европы

Лавров у Эрдогана

15:45 1248

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял главу МИД РФ Сергея Лаврова, пишут турецкие СМИ.

На проходящей закрытой для прессы встрече ожидаются переговоры по российско-украинской войне, региональным вопросам и двусторонним отношениям. Сообщается, что после встречи турецкий лидер будет председательствовать на заседании Кабмина страны и по его завершении даст оценку повестке дня.

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