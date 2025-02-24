США и Украина на финальном этапе

Киев и Вашингтон находятся на финальном этапе переговоров по соглашению об украинских полезных ископаемых, заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.

По ее словам, переговоры «были очень конструктивными» и «почти все ключевые детали уже согласованы».

«США и Украина находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Мы стремимся завершить их как можно быстрее, чтобы перейти к подписанию документа. Надеемся, что лидеры США и Украины смогут подписать и утвердить его в Вашингтоне как можно быстрее, чтобы продемонстрировать наши обязательства на десятилетия вперед», - сообщила Стефанишина.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что ожидает подписания Украиной соглашения об использовании украинских природных ресурсов уже на этой неделе.