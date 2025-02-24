Евросоюз выступил с заявлением

Deutsche Welle пишет, что лидеры Евросоюза пообещали продолжать поддерживать Киев, добиваться достижения справедливого мира и привлечения РФ к ответственности за «совершенные преступления». Украина является частью европейской семьи, подчеркнули они.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского парламента Роберта Метсола в третью годовщину начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, 24 февраля 2025 года, опубликовали совместное заявление.

«Жестокая война России намеренно нацелена на гражданскую и критически важную инфраструктуру. Украинский народ проявил храбрость, защищая свою страну и основные принципы международного права», - говорится в документе.

Указывается, что «РФ и ее руководство несут исключительную ответственность за эту войну и зверства, совершенные против украинского населения». «Мы продолжаем призывать к ответственности за все совершенные военные преступления и преступления против человечности. Мы приветствуем недавние шаги по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины», - подчеркивают лидеры ЕС.

Авторы обращения напоминают, что Брюссель с 2022 года предоставил Киеву 135 млрд евро, в том числе 48,7 млрд евро военной помощи. Брюссель обещает продолжать финансовую поддержку. Кроме того, замороженные в Европе активы РФ уже используются для поддержки оборонной промышленности Украины и восстановления ее энергетики, указывают лидеры ЕС. Они также отмечают, что Евросоюз вместе с партнерами оказывает на Москву санкционное давление, и в третью годовщину вторжения РФ принят очередной, 16-й пакет санкций.

«Параллельно мы предприняли беспрецедентные действия на уровне ЕС по увеличению производства европейской оборонной промышленности, и мы продолжим наращивать наши мощности. Это позволит нам усилить нашу военную поддержку и сотрудничество с Украиной, одновременно укрепляя нашу обороноспособность и европейский суверенитет», - говорится в документе.

«…Украинцы выразили свое желание будущего в рамках Европейского союза. Мы признали это, предоставив Украине статус страны-кандидата и начав переговоры о вступлении», - подчеркивают лидеры Евросоюза в своем обращении.

«Мы уже интегрируем Украину во внутренний рынок ЕС, - заявляют Кошта, фон дер Ляйен и Метсола. - Будущее Украины и ее граждан - в рамках Европейского союза».

«Мы твердо стоим на стороне Украины, подтверждая, что мир, безопасность и справедливость восторжествуют», - заключают лидеры ЕС.