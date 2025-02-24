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США за Россию и против Европы
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США за Россию и против Европы

Кремль не в курсе мира в Украине «уже на этой неделе»

16:07 900

Власти России не располагают информацией о возможном достижении соглашения по Украине «уже на этой неделе», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что соглашение может быть заключено «уже на этой неделе». В ответ Песков подчеркнул, что у Москвы пока нет подобных данных.

«В данном случае, думаю, последуют уточнения со стороны моей коллеги в Вашингтоне», — добавил он.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о намерении остановить войну в Украине. 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, после которых Трамп заявил, что стал «намного более уверен» в достижении мирного соглашения.

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