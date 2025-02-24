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США за Россию и против Европы

Северная Корея грозится превратить США в ядерный пепел

16:11 1303

Северная Корея усиливает ядерный потенциал. Пхеньян предупредил, что будет использовать «стратегические средства» для противодействия военному сотрудничеству между США и их южнокорейским союзником, сообщает Newsweek.

Издание отмечает, что частые испытания ракет Ким Чен Ыном и расширение ядерного потенциала еще больше обострили отношения между КНДР и Южной Кореей.

«В настоящее время Пхеньян располагает ограниченным количеством межконтинентальных баллистических ракет (МБР), которые, как считается, способны поражать цели по всей Северной Америке. Высокопоставленный представитель ВВС США недавно предупредил, что любая такая атака будет иметь последствия», - говорится в публикации.

В Пхеньяне также заявили, что администрация президента Дональда Трампа уже активизировала «провокации США, угрожающие обстановке безопасности Корейской Народно-Демократической Республики» (КНДР).

В сообщении отмечается, что наращивание боеспособности вооруженных сил КНДР, в основе которого лежит ядерное сдерживание, является справедливым и неизбежным вариантом, чтобы «противостоять стратегической угрозе со стороны США и других врагов стратегическими средствами».

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