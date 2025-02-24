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США за Россию и против Европы
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США за Россию и против Европы

Украина получит российские миллиарды

16:22 1552

Власти Канады предоставят Украине полученные от замороженных активов России 3,5 млрд долларов, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пленарном заседании «Поддерживай Украину».

По его словам, Канада также передаст Украине еще 25 боевых машин пехоты LAV III, а также предоставит систему спутников для F-16 и четыре тренажера для этих истребителей.

«Они будут переданы в ближайшие месяцы. Это вдобавок к миллионам дополнительных боеприпасов, снаряжению и аптечкам первой помощи», - добавил Трюдо.

Премьер Канады отметил, что война в Украине начата по одной причине - стремление России стереть украинскую историю и расширить территорию своей империи.

«Действия РФ - не что иное, как прямое нападение. Мы должны сделать все, чтобы Украина получила долговременный мир, который не может быть достигнут без украинцев за столом переговоров», - заявил политик.

Кроме того, премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на €1 млрд в этом году: «Мы будем продолжать предоставлять военную технику и оборудование с еще большей решимостью, чем это происходило в прошлом. Я готов объявить новый пакет военной помощи для Украины на €1 млрд в 2025 году. Мы будем работать бок о бок с Украиной над процессом восстановления».

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