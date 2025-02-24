США, Россия и Китай единым фронтом против Украины

США могут вместе с Россией и Китаем выступить в Совбезе против заявлений в поддержку Украины, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Вашингтон отклонил европейско-украинскую версию резолюции Генассамблеи к третьей годовщине вторжения и предложил свою, в которой «действия Украины приравниваются к действиям России». Также в ней говорится о трагической утрате «жизней в российско-украинском конфликте».

«Эта [американская] формулировка, очевидно, неприемлема для нас. Все это связано между собой и является частью более широкого изменения позиции США», - говорит источник.

Чиновники заявили, что «противостояние может дойти до Совета Безопасности ООН, и США, возможно, выступят на стороне России и Китая против демонстрации поддержки Киева со стороны Западной Европы». Напомним, что ранее Штаты также переписали заявление G7, убрав оттуда все «проукраинские» заявления и осуждения России. СМИ писали, что это делается, чтобы не сорвать переговорный процесс.