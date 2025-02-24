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США за Россию и против Европы

Турция о вступлении Украины в НАТО

17:16 551

Власти Турции не возражают против возможного вступления Украины в НАТО, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Bloomberg TV.

По словам министра, Анкара сохраняет прагматичный подход к возможному вступлению Украины в НАТО.

«Мы ничего не имеем против того, что Украина хочет вступить в НАТО, но мы должны быть реалистами. Это и есть официальная позиция, озвученная нашим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом», - подчеркнул министр.

Но, по мнению главы МИД Турции, нынешняя администрация Соединенных Штатов вряд ли изменит свой негативный подход к данной теме.

«Я не уверен, что прежние власти США действительно были сторонниками вступления Украины в НАТО. Поэтому не думаю, что сейчас в этом вопросе появилась новая политика», — отметил он.

Министр также подчеркнул, что Турция обсуждает данный вопрос с европейскими партнерами и Киевом. «Важно понимать, что Украина стремится к этому не только ради формального членства, но и для гарантии собственной безопасности», — добавил он.

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