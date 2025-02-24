Очень качественный «Азеришыг»

24 февраля 2025 года состоялась презентация результатов оценки «Индекса услуг ASAN» за 2024 год. В мероприятии приняли участие руководящие сотрудники Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, ОАО «Азеришыг» и других организаций.

Оценка проводится с целью систематизации информации о государственных услугах в едином источнике, разработки возможностей их использования и оплаты, усовершенствования механизмов подачи жалоб, обеспечения прозрачности, измерения уровня профессионализма сотрудников, а также повышения гибкости управления за счет ускорения электронных процессов и расширения возможностей анализа и прогнозирования.

В 2024 году Госагентство провело оценку 300 услуг, включая 167 услуг 37 центральных органов исполнительной власти, 89 услуг 23 местных органов исполнительной власти и 44 услуги 15 юридических лиц.

ОАО «Азеришыг» в целях повышения удовлетворенности граждан и доступности интегрировало свои услуги в онлайн-платформу, предоставив возможность подачи заявок на 15 из 18 оказываемых услуг через порталы e-gov.az и e-service.azerishiq.az.

Для измерения качества обслуживания услуг, включенных в Электронный реестр государственных услуг (ЕРГУ) на 2024 год, а также для сбора, проверки, анализа и оценки данных было дано 775 ответов на запросы и представлены подтверждающие документы по 155 критериям и подкритериям, составляющим «Индекс услуг ASAN».

На мероприятии были оглашены результаты оценки «Индекса услуг ASAN» для центральных и местных органов исполнительной власти, а также юридических лиц. Отмечено, что ОАО «Азеришыг» в 2024 году достигло рекордного показателя в 99,60%, превысив свой прошлогодний результат в 98,31% по дате оценки.

За последние годы ОАО «Азеришыг» добилось значительных успехов в повышении качества услуг и заняло лидирующие позиции среди государственных учреждений по уровню обслуживания. Достигнутый в 2024 году результат является следствием системных и целенаправленных реформ, реализуемых компанией.

В дальнейшем ОАО «Азеришыг» продолжит работу над расширением и цифровизацией услуг, а также примет меры для поддержания высокого уровня удовлетворенности клиентов.