Мирзоян и Аракчи встретились в Женеве: обсудили регион
17:35 855
Главы МИД Армении Арарат Мирзоян и Ирана Аббас Аракчи провели встречу на полях заседания Совета ООН по правам человека в Женеве, сообщает МИД Армении.
Стороны обменялись мнениями по региональным вопросам, затронув усилия по обеспечению долгосрочного мира и стабильности.
«Обсуждались вопросы разблокировки региональных экономических и транспортных коммуникаций», — говорится в сообщении.
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