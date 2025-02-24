Мирзоян и Аракчи встретились в Женеве: обсудили регион

Главы МИД Армении Арарат Мирзоян и Ирана Аббас Аракчи провели встречу на полях заседания Совета ООН по правам человека в Женеве, сообщает МИД Армении.

Стороны обменялись мнениями по региональным вопросам, затронув усилия по обеспечению долгосрочного мира и стабильности.

«Обсуждались вопросы разблокировки региональных экономических и транспортных коммуникаций», — говорится в сообщении.