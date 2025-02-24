ЕС думает, что делать с российскими активами

Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что среди стран Евросоюза нет общего согласия по вопросу конфискации замороженных российских активов. При этом сама Каллас неоднократно высказывалась в поддержку использования этих средств в интересах Украины.

«Для этого необходима единая позиция, но на данный момент ее нет», — заявила глава дипломатии ЕС.

Ранее сообщалось, что власти Канады предоставят Украине полученные от замороженных активов России 3,5 млрд долларов.