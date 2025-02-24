Эрдоган выступил с заявлением в третью годовщину войны в Украине

В следующем году мы должны отмечать годовщину мира, а не войны. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции заверил, что его страна продолжит прилагать все усилия для установления справедливого и длительного мира.

"Сегодня мы будем продолжать оказывать помощь в виде дипломатии и переговоров. Таким образом, я искренне надеюсь, что 2025 год станет годом, в котором будет построен мир", — говорится в заявлении турецкого лидера к третьей годовщине начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.