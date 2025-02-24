После попыток президента США Дональда Трампа обвинить в начале войны её жертву – Украину российская машина пропаганды запустила информационную кампанию против вооружённых сил Украины, приписывая украинским военнослужащим преступления, фактически списанные с тех, что совершили российские военные весной 2022 года в городе Буча Киевской области. По принципу «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё верят», кремлёвский информационный пул, в который входят как российские дипломаты и журналисты, так и иностранные агенты влияния, приступил к вбросам в международное информационное пространство постановочных интервью, видео- и фотоматериалов, которые должны изображать свидетельства «зверств» украинских военных в Курской области РФ.

Не стоит забывать, что российская сторона никогда не допускает иностранных следователей к месту резонансных происшествий в тот промежуток времени, когда могут быть обнаружены важные доказательства и когда ещё не поработала команда по зачистке или, наоборот, по живописному расставлению необходимого «реквизита». Появление казахстанских специалистов в расследовании недавнего крушения азербайджанского самолёта обусловлено исключительно неудачным для России стечением обстоятельств – самолёт не утонул в Каспийском море, как было задумано. Но в случае с «геноцидом» (российские журналисты не гнушаются громких эпитетов) в Курской области Россия пытается «легитимизировать» свои обвинения за счёт Красного Креста. Обслуживающие российскую власть мастера информационных войн создали столько фейков и сгенерировали такие объёмы лжи, что придумать что-либо принципиально новое им становится сложно. Поэтому попытка использовать Красный Крест тоже не нова. Несложно вспомнить печально известные «гуманитарные конвои» на Донбасс, придать которым видимость законности пытались за счёт этой же организации. В 2014 году Красный Крест отказался быть прикрытием для поставок пророссийским боевикам, при этом в 2025 году нашёл в себе силы на заявление общего характера («мирное население в условиях вооруженного конфликта должно быть защищено от насилия и расправ»).

В то же время контакт с реальными, а не демонизированными российской пропагандой украинскими военнослужащими привёл к неожиданным результатам: сами жители Курской области вместо переезда в другие области России всё чаще обращаются с просьбами эвакуировать их на территорию Украины. И пока вооружённые силы РФ сбрасывают на головы своих сограждан авиабомбы (что, к сожалению, не вызывает удивления после Мариупольского драмтеатра, учебных заведений и детских больниц), украинские военные поддерживают на контролируемых территориях Курской области порядок, препятствуют попыткам мародёрства со стороны оставшихся там россиян и постоянно снабжают жителей гуманитарной помощью. Две истории нахождения военных на территории другой страны. В Буче (и других городках Киевской и других областях Украины) она была про оккупацию и убийства, в Курской области – про сохранение человечности даже в условиях военных действий. У российских пропагандистов есть излюбленные приёмы, которые прошли испытание временем и доказали свою высокую эффективность. Один из них можно назвать «сделал сам – переложи ответственность на другого».

Сбитие малазийского MH17 в 2014 году или азербайджанского самолёта в декабре 2024 года. Недавнее убийство вооружёнными силами РФ собственных граждан в интернате города Суджа в Курской области, куда была сброшена авиабомба, или массовые убийства мирных жителей в Буче Киевской области. Во всех вышеперечисленных случаях независимые расследования подтверждали вину российской стороны. Поэтому Россия избегает привлечения независимых экспертов, пытаясь использовать Красный Крест в качестве ширмы и замены объективному международному расследованию. Сотрудники Красного Креста – мастера озабоченного бездействия и словесной эквилибристики. Они с готовностью осудят всё плохое и поддержат всё хорошее. Поэтому они не протестуют, когда их не допускают к украинским пленным, но готовы озвучивать заявления для российских СМИ. Циничный подход организации, пытающейся оправдать своё существование и бездействие.