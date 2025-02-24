Эйнулла Фатуллаев покинул село… А вслед полетели авиабомбы

Буквально накануне haqqin.az представил видеорепортаж журналиста Эйнуллы Фатуллаева с приграничного с Россией села Цуповка, которое подвергается регулярным бомбардировкам со стороны российских войск.



Не успел журналист покинуть село, как россияне в буквальном смысле стёрли с лица земли Цуповку КАБ-ами (корректируемуми авиационными бомбами).



Представляем вашему вниманию видеообращение старосты села Евгения Мячикова.