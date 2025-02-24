Эйнулла Фатуллаев покинул село… А вслед полетели авиабомбы
18:37 1823
Буквально накануне haqqin.az представил видеорепортаж журналиста Эйнуллы Фатуллаева с приграничного с Россией села Цуповка, которое подвергается регулярным бомбардировкам со стороны российских войск.
Не успел журналист покинуть село, как россияне в буквальном смысле стёрли с лица земли Цуповку КАБ-ами (корректируемуми авиационными бомбами).
Представляем вашему вниманию видеообращение старосты села Евгения Мячикова.
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