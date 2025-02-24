Что сделала омбудсмен для восстановления нарушенных прав граждан Азербайджана

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева представила президенту Ильхаму Алиеву и уполномоченным госорганам ежегодный доклад о защите прав человека в стране.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе омбудсмена, в докладе говорится о работе, проделанной С.Алиевой для восстановления прав и свобод человека, нарушенных государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами в 2024-м году.