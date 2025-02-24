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ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. США проголосовали против
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ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. США проголосовали против

Кто бы мог поверить? Целых три года!

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Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az
21:00 1941

Быстро же время летит! Кажется, что 24 февраля 2022 года было только вчера – ведь еще не отошли от шока, испытанного в тот ужасный день, десятки миллионов людей, так или иначе связанных с Европой и западным миром... Но три года пролетели мгновенно, и война, изначально задуманная, как победный марш второй армии мира по территории сопредельного государства, затянулась на долгие три года, и конца ей не видно, даже несмотря на все старания администрации Трампа.

Россия хотела захватить Украину за несколько дней, но...

То, что война в каком-то виде обязательно разразится, было очевидно всем. Во-первых, потому, что бронированную группировку численностью 150 тысяч солдат и офицеров просто так, без далеко идущей цели, на границе с сопредельным государством не концентрируют. Правда, многие помнили весну 2021 года, когда к границам Украины были подтянуты 50 тысяч российских военных. Но тогда все обошлось мирно. И украинцы надеялись, что и сейчас как-нибудь уляжется. Не улеглось!

Ключевыми во фразе «война в каком-то виде» являются слова «в каком-то виде». За которыми вполне могло стоять ограниченное вторжение России на территорию Восточной Украины - как раз в духе заявления тогдашнего президента США Джо Байдена. Помнится, он тогда сказал, что масштабы ответа Запада на российское вторжение зависят от масштаба вторжения. То есть, если Россия предпримет попытку оторвать от Украины Донбасс, но не станет завоевывать остальную часть страны, то и ответ коллективного Запада будет совсем неболезненным. И поскольку заявил это не кто-нибудь, а сам президент США, то все подумали, что так оно и будет. А именно, что Россия вторгнется в Донбасс, «денацифицирует» этот украинский регион, после чего включит Донецкую и Луганскую области в состав Российской Федерации, и все – война закончилась, все свободны.

До нынешней бойни в Украине у Путина не было репутации любителя человеческой крови и битв, в которых солдаты и мирное население гибнут тысячами в неделю

Именно таким представлялся общий вектор развития ближайших событий, в рамках которых Россия ограничится «маленькой победоносной войной» за Донецк и Луганск, на чем, собственно, и остановится.

О высокой вероятности «военного конфликта ограниченного масштаба» свидетельствовали также усилия российской пропаганды, которая, в попытках придать запланированной агрессии хоть какую-то легитимность, изо всех сил пыталась создать видимость военной угрозы востоку Украины.

Надо сказать, что действия России в тот период очень напоминали первые дни августа 2008 года в Южной Осетии – создание образа ни в чем неповинных граждан «ДНР» и «ЛНР», десятки тысяч плачущих женщин у развороченных снарядами домов, орущие младенцы, эвакуируемые из опасных зон Донбасса в Россию...

Словом, живописными картинками, приправленными воспалённой фантазией могучей армии российской пропаганды, формировалось то, что на языке дипломатии называется сasus belli, то есть, повод к войне – самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» в смертельной опасности, вероломный нацистский враг готовит вторжение, и если Москва немедленно не вмешается, то не сегодня-завтра полчища ВСУ учинят геноцид свободолюбивому народу Донбасса, вся вина которого лишь в том, что он хочет свободно изъясняться на родном русском языке.

Действия России в тот период напоминали первые дни августа 2008 года (военная техника России на Транскавказской магистрали)

При этом официальный Киев, наученный горьким опытом Грузии 2008 года, пытался не поддаваться на провокации, чтобы не дать Москве повод обвинить его в начале войны.

Понятно, что, видя, как Россия готовится к вторжению методами 2008 года, многие логично предполагали, что и предстоящая война будет такого же формата – короткой и с минимальным количеством жертв. И тогда, как пояснил ошарашенной публике президент Джо Байден, реакция западных союзников Украины, соответственно, также будет минимально жесткой.

В пользу «ограниченных военных действий» свидетельствовала и психология Владимира Путина, который на протяжении более чем двух десятилетий власти проявлял себя, как крайне осторожный и прагматичный политик, неизменно старавшийся не создавать проблем с Западом. И в самом деле, до нынешней бойни в Украине у Путина не было репутации любителя человеческой крови и битв, в которых солдаты и мирное население гибнут тысячами в неделю.

«Да, - рассуждали на Западе. - Путин - авторитарный лидер, который не стесняется применять силу в отношении противников. Но в целом он старается избегать неограниченного применения силы, а потому при вторжении в Украину сведет к минимуму риски разрушений и человеческих потерь».

В Европе разразилась самая крупномасштабная и кровопролитная война после 1945 года

В результате большинство экспертов, политиков, журналистов, да и самих украинцев были убеждены, что крупной войны не будет, а сам театр военных действий не выйдет за границы «ЛНР» и «ДНР».

«Путину это невыгодно, - утверждали как западные, так и украинские аналитики. - Он будет шантажировать Запад и торговаться с ним, используя нападение на Украину, как козырь. Но не более того. Он ведь прекрасно понимает последствия возможной войны, в том числе санкционные. Зачем ему лишний раз создавать себе головную боль?».

Словом, с точки зрения логики все было правильно и к этим доводам трудно придраться. Да и политический прагматизм Путина также не был преувеличен. Чего стоит один только пример Чечни, этого мятежного региона, который Путин, вместо того чтобы сравнять с землей артиллерией и авиацией, просто купил и передал под контроль гиперлояльному Рамзану Кадырову.

Большинство экспертов, политиков, журналистов, да и самих украинцев были убеждены, что крупной войны не будет

Прозвучавшее 22 февраля 2022 года заявление Путина о признании независимости «ДНР» и «ЛНР», а также обещание президента России применить все необходимые средства для гарантий безопасности граждан самопровозглашенных республик также утверждало мировое общественное мнение в том, что боевые действия России ограничатся территорией Донбасса, что, в общем, уже неплохо… Таким образом, 23 февраля те, у кого не было надежных инсайдеров в Кремле или в ЦРУ, полностью уверовали: и на сей раз угрозы России обойдут Украину стороной.

Ошибся и ваш покорный слуга, написавший 22 февраля для haqqin.аz статью, в которой уверял уважаемых читателей, что и на этот раз можно вздохнуть спокойно - крупномасштабной и долгой войны не будет. Эта статья появилась на сайте примерно в полночь 23 февраля.

Кто бы мог представить себе, что война продолжится три бесконечно долгих года, что Украина нанесет по «второй армии мира» серию мощных ударов, и что конца и края этой войне как не было, так и нет?

А спустя несколько часов мой оптимистический прогноз был грубо и безжалостно опровергнут 150-тысячной армией Российской Федерации, вторгнувшейся на суверенную территорию Украины. Так обломилась последняя соломинка надежды человечества, так в Европе разразилась самая крупномасштабная и кровопролитная война после 1945 года.

И кто в те ужасные часы, когда казалось, что в течение ближайших нескольких часов государственность Украины будет стерта в пыль, мог представить себе, что эта страшная бойня продолжится три бесконечно долгих года, что Украина нанесет по «второй армии мира» серию мощнейших ударов, и что конца и края этой войне как не было, так и нет?

Воистину, нет пророков в своем Отечестве!

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