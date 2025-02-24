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США за Россию и против Европы
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США за Россию и против Европы

Джонсон назвал «аферой» предложение Трампа по Украине

19:01 1611

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко раскритиковал предложенное президентом США Дональдом Трампом соглашение по украинским месторождениям.

«Я не могу это воспринять. Это афера про минеральные ресурсы. Ни одной копейки не должно пойти на этот фонд, который они предлагают создать совместно с Украиной. Здесь очень большая цена вопроса», - заявил экс-премьер Британии на форуме в Киеве.

Джонсон также раскритиковал последние заявления Трампа по Украине и заявил, что нынешняя политика США противоречит курсу на поддержку Киева.

Напомним, Трамп хочет создать фонд объемом в полтриллиона долларов, который бы наполнила деньгами Украина в счет компенсации за уже оказанную американцами помощь. Однако Зеленский вчера объявил, что Украина не признает долга перед США за уже оказанную помощь и не собирается ее компенсировать американцам.

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