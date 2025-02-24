Пожар в Qobu Park: эвакуированы жители

В жилом комплексе Qobu Park в Баку произошел пожар, в результате которого были эвакуированы семь человек, включая троих детей, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже десятиэтажного жилого дома в Гарадагском районе. На место происшествия оперативно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

Благодаря оперативно предпринятым мерам пожар был быстро локализован, предотвращено распространение огня на соседние квартиры.

В результате возгорания в квартире общей площадью 55 кв. м сгорели горючие конструкции и бытовые приборы на кухне на площади 8 кв. м. Основная часть квартиры была защищена от огня.