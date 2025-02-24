США призывают отозвать антироссийскую резолюцию. Грузия поддерживает

Соединенные Штаты предложили свою резолюцию, альтернативную европейской и украинской, напоминает газета. Противостояние между ними, Брюсселем и Киевом может дойти до Совета Безопасности ООН, где США, вероятно, выступят на стороне России и Китая и не поддержат демонстрацию поддержки Украине со стороны Западной Европы, сказали FT несколько чиновников.

США призвали отозвать проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН c критикой действий России, предложенный Евросоюзом и Украиной, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на два источника. Ранее Bloomberg писал, что США настаивают на его блокировке.

Голосование по обоим проектам резолюций должно пройти в понедельник, 24 февраля, в третью годовщину начала российской военной операции на Украине. В Генассамблее ООН ни одна страна не имеет права вето, тогда как в Совете Безопасности оно есть у каждого из пяти постоянных членов — России, США, Китая, Франции и Великобритании.

Совбез ООН проведет голосование по американской резолюции после того, как свое заявление по случаю третьей годовщины начала боевых действий выпустят страны «Большой семерки» (G7), уточняет газета.

В американском проекте резолюции действия Украины приравниваются к действиям России, также в нем выражается скорбь из-за утраты «жизней в российско-украинском конфликте», рассказал FT один из источников.

«Эта [американская] формулировка, очевидно, неприемлема для нас. <...> Все это связано между собой и является частью более широкого изменения позиции США», — считает собеседник издания.



Израиль, Венгрия, Грузия и Северная Македония поддерживают резолюцию США, сообщает корреспондент издания Axios.