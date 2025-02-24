Посол Украины в Азербайджане: «Я проснулся от взрывов российских ракет»

В понедельник, 24 февраля, исполнилось три года с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, которое стало нарушением Устава ООН и международного права. Агрессивная война России против Украины продолжается, гибнут люди, в том числе дети, миллионы покинули свои родные места. Вторжение стало крупнейшим военным конфликтом в Европе с окончания Второй мировой войны.

«24 февраля 2022 года мир разделился на «до» и «после». Около четырех утра я проснулся от взрывов российских ракет, которые разбудили жителей столицы Украины – Киева, а также многих других городов нашей страны. Началась война – война на уничтожение Украины, нашей государственности, нашей свободы и независимости.

В первые недели оккупанты захватили города Гостомель, Ирпень и Бучу, расположенные всего в нескольких километрах от Киева. Там они устроили настоящий террор, убивая мирных жителей прямо на улицах. Это было продолжение советских традиций, которые хорошо помнит Баку после трагических событий Черного Января 20 января 1990 года.

Хочу поделиться свидетельством, которое навсегда останется в моей памяти. Один из очевидцев преступлений российской армии рассказал мне ужасную историю: российский солдат ворвался в дом молодой девушки, которая не смогла эвакуироваться, потому что ухаживала за своей тяжело больной матерью. Этот нелюд насиловал ее, а когда украинские войска начали освобождать Киевскую область, предложил ей бежать с ним в Россию. Она отказалась, объяснив, что не может оставить прикованную к постели мать. Тогда российский оккупант убил ее мать. Подобные преступления продолжают происходить на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

Но Украина борется. С первых часов войны десятки тысяч украинцев взяли в руки оружие, чтобы защитить свою землю. Весь цивилизованный мир встал на сторону Украины, и мы искренне благодарны нашим партнерам за помощь и поддержку. Мы всегда будем помнить, как уже 26 февраля 2022 года первый самолет с гуманитарной помощью из Азербайджана приземлился в Польше. Всего несколько дней назад в Украину прибыла очередная партия электрического оборудования из Азербайджана для восстановления нашей энергосистемы. Мы это ценим и будем помнить всегда.

Мы бесконечно благодарны нашим настоящим друзьям, которые помогали и продолжают помогать Украине: Австралии, Бельгии, Болгарии, Ватикану, Великобритании, Грузии, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Италии, Канаде, Латвии, Литве, Люксембургу, Молдове, Нидерландам, Германии, Новой Зеландии, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, США, Турции, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Японии, Азербайджану и многим другим – за то, что они приютили миллионы украинцев-беженцев, за финансовую и гуманитарную помощь, за военную поддержку. Мы твердо знаем, что, несмотря на все страдания и всю жестокость врага, мы победим. Мы победим вместе, потому что боремся за правду, за свободу, за будущее наших детей.

Никто не хочет мира больше, чем Украина – справедливого мира. Но пока наш президент и весь украинский народ борются за справедливый мир на всех фронтах, враг каждую ночь атакует наши города. Всего два дня назад за одну ночь по Украине было выпущено 267 российских дронов. На данный момент около 16 000 украинских граждан удерживаются в российских тюрьмах. Повреждены или уничтожены более 166 000 жилых домов, 3 864 образовательных учреждения, 943 медицинских учреждения и тысячи других объектов инфраструктуры. Россия незаконно депортировала более 19 500 украинских детей. Единственный способ остановить агрессию России – это стратегия «мира через силу»: сильные позиции Украины на поле боя и давление на Москву.

Но как мы устояли в феврале 2022 года, когда некоторые предсказывали падение Киева за три дня, так мы выстоим и сейчас, спустя три года этой страшной, кровавой войны. Территориальная целостность Украины неприкосновенна: Крым – это Украина, а регионы Донецка, Луганска, Запорожья, Харькова и Херсона являются административными территориями Украины.

Мы выстоим и победим вместе. Ради справедливости, ради будущего Европы и мира, ради наших Героев, которые отдали свои жизни за ценности свободы и независимости.

Слава Украине!».