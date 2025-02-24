США не хотят Украину в НАТО, так как ее придется тогда защищать
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Украины в НАТО точно не будет и разъяснил причины этого.
"Это не обсуждается. Я не вижу, чтобы США ввели Украину в НАТО, а затем, чтобы у войск США немедленно появились обязательства в соответствии со статьей 5 или чтобы войска США напрямую входили в Украину для защиты, — это совсем другое", — сказал Майк Уолтц в эфире Fox News.
Он заявил, что США привержены статье 5 и обязательствам перед членами НАТО, но гарантии безопасности для Украины — это "другой разговор".
"Одно из того, что мы полностью поддерживаем, — это то, что и Франция, и Великобритания, и другие европейцы заявили, что они готовы предоставить очень серьезные гарантии безопасности для будущего Украины. Это нас воодушевляет, потому что мы годами просили Европу активизировать свою собственную защиту, и мы годами просили Европу платить за свою собственную защиту, поскольку налогоплательщик США уже несколько десятилетий несет несправедливое бремя", — сказал он.