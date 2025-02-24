США не хотят Украину в НАТО, так как ее придется тогда защищать

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Украины в НАТО точно не будет и разъяснил причины этого.

"Это не обсуждается. Я не вижу, чтобы США ввели Украину в НАТО, а затем, чтобы у войск США немедленно появились обязательства в соответствии со статьей 5 или чтобы войска США напрямую входили в Украину для защиты, — это совсем другое", — сказал Майк Уолтц в эфире Fox News.