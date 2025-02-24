Европа хочет создать свою НАТО

Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц выразил сомнение в том, что НАТО сохранится в прежнем виде до саммита альянса в июне, и заявил, что Европа может создать альтернативный оборонный блок. Об этом он сказал в интервью телеканалу ARD.

«Мне любопытно, будем ли мы в июне говорить о НАТО в нынешнем виде, или же нам придется создать независимую европейскую оборонную структуру гораздо быстрее», — сказал он и добавил, что никогда не думал, что ему доведется сказать что-то подобное.