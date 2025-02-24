USD 1.7000
EUR 1.7876
RUB 1.9209
Подписаться на уведомления
ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. США проголосовали против
Новость дня
ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. США проголосовали против

Сегодня США и Украина могут подписать соглашение

Что в нем будет?
20:53 1720

США и Украина близки к заключению соглашения о минералах на сотни миллиардов долларов. Оно может быть подписано уже сегодня.

Как пишет Axios, сделка предусматривает создание "Инвестиционного фонда реконструкции", который будет совместно управляться США и Украиной.

Кроме того, предусматривается, что США предоставляют долгосрочные финансовые обязательства для развития стабильной и экономически процветающей Украины.

Фонд будет разработан "так, чтобы инвестировать в проекты в Украине и привлекать инвестиции для увеличения развития", включая такие сферы, как добыча полезных ископаемых и порты.

США возместят часть своих расходов, связанных с "защитой, восстановлением и возвращением Украины" к довоенному уровню ВВП. В черновике выражается желание, чтобы Украина оставалась свободной, но в нём отсутствуют какие-либо военные обязательства со стороны США.

Украина должна внести в фонд 500 миллиардов долларов - причем вклад Украины должен быть в два раза больше вклада США. Но не требуется, чтобы эта сумма была выплачена США напрямую.

Отмечается, что 50% доходов Украины от "добываемых материалов" - включая минералы, нефть и газ - будут направляться в фонд.

Макрон после встречи с Трампом: Европа готова предоставить гарантии безопасности Украине
Макрон после встречи с Трампом: Европа готова предоставить гарантии безопасности Украине
22:14 74
У Трампа с Россией и Украиной все «очень хорошо и очень скоро»
У Трампа с Россией и Украиной все «очень хорошо и очень скоро»
21:47 741
Омбудсмен в Анкаре о Ходжалинском геноциде
Омбудсмен в Анкаре о Ходжалинском геноциде
21:22 504
ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. США проголосовали против
ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. США проголосовали против обновлено 21:10
21:10 6417
Посол Украины в Азербайджане: «Я проснулся от взрывов российских ракет»
Посол Украины в Азербайджане: «Я проснулся от взрывов российских ракет» эксклюзив
19:54 2054
Сегодня США и Украина могут подписать соглашение
Сегодня США и Украина могут подписать соглашение Что в нем будет?
20:53 1721
США не хотят Украину в НАТО, так как ее придется тогда защищать
США не хотят Украину в НАТО, так как ее придется тогда защищать
20:11 1250
Эйнулла Фатуллаев покинул село… А вслед полетели авиабомбы
Эйнулла Фатуллаев покинул село… А вслед полетели авиабомбы видео
18:37 3443
Мерц – это вам не Меркель
Мерц – это вам не Меркель комментарий по горячим следам; все еще актуально
12:43 5518
США призывают отозвать антироссийскую резолюцию. Грузия поддерживает
США призывают отозвать антироссийскую резолюцию. Грузия поддерживает
19:53 2317
Украине потребуются сотни лет, чтобы выплатить заявленный США долг
Украине потребуются сотни лет, чтобы выплатить заявленный США долг подсчитал The Economist
19:41 1760

ЭТО ВАЖНО

Макрон после встречи с Трампом: Европа готова предоставить гарантии безопасности Украине
Макрон после встречи с Трампом: Европа готова предоставить гарантии безопасности Украине
22:14 74
У Трампа с Россией и Украиной все «очень хорошо и очень скоро»
У Трампа с Россией и Украиной все «очень хорошо и очень скоро»
21:47 741
Омбудсмен в Анкаре о Ходжалинском геноциде
Омбудсмен в Анкаре о Ходжалинском геноциде
21:22 504
ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. США проголосовали против
ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. США проголосовали против обновлено 21:10
21:10 6417
Посол Украины в Азербайджане: «Я проснулся от взрывов российских ракет»
Посол Украины в Азербайджане: «Я проснулся от взрывов российских ракет» эксклюзив
19:54 2054
Сегодня США и Украина могут подписать соглашение
Сегодня США и Украина могут подписать соглашение Что в нем будет?
20:53 1721
США не хотят Украину в НАТО, так как ее придется тогда защищать
США не хотят Украину в НАТО, так как ее придется тогда защищать
20:11 1250
Эйнулла Фатуллаев покинул село… А вслед полетели авиабомбы
Эйнулла Фатуллаев покинул село… А вслед полетели авиабомбы видео
18:37 3443
Мерц – это вам не Меркель
Мерц – это вам не Меркель комментарий по горячим следам; все еще актуально
12:43 5518
США призывают отозвать антироссийскую резолюцию. Грузия поддерживает
США призывают отозвать антироссийскую резолюцию. Грузия поддерживает
19:53 2317
Украине потребуются сотни лет, чтобы выплатить заявленный США долг
Украине потребуются сотни лет, чтобы выплатить заявленный США долг подсчитал The Economist
19:41 1760
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться