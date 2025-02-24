Сегодня США и Украина могут подписать соглашение

США и Украина близки к заключению соглашения о минералах на сотни миллиардов долларов. Оно может быть подписано уже сегодня.

Как пишет Axios, сделка предусматривает создание "Инвестиционного фонда реконструкции", который будет совместно управляться США и Украиной.

Кроме того, предусматривается, что США предоставляют долгосрочные финансовые обязательства для развития стабильной и экономически процветающей Украины.