Сегодня США и Украина могут подписать соглашение
США и Украина близки к заключению соглашения о минералах на сотни миллиардов долларов. Оно может быть подписано уже сегодня.
Как пишет Axios, сделка предусматривает создание "Инвестиционного фонда реконструкции", который будет совместно управляться США и Украиной.
Кроме того, предусматривается, что США предоставляют долгосрочные финансовые обязательства для развития стабильной и экономически процветающей Украины.
Фонд будет разработан "так, чтобы инвестировать в проекты в Украине и привлекать инвестиции для увеличения развития", включая такие сферы, как добыча полезных ископаемых и порты.
США возместят часть своих расходов, связанных с "защитой, восстановлением и возвращением Украины" к довоенному уровню ВВП. В черновике выражается желание, чтобы Украина оставалась свободной, но в нём отсутствуют какие-либо военные обязательства со стороны США.
Украина должна внести в фонд 500 миллиардов долларов - причем вклад Украины должен быть в два раза больше вклада США. Но не требуется, чтобы эта сумма была выплачена США напрямую.
Отмечается, что 50% доходов Украины от "добываемых материалов" - включая минералы, нефть и газ - будут направляться в фонд.