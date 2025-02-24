Снег убрали, «Зиря» победила и поднялась на 2-е место

Игра должна была состояться вчера, но из-за снегопада поле в Зиря было не готово. В результате матч был перенесен на понедельник. Но и тут начало встречи отсрочили на три часа. Игра началась в 19:00.

«Зиря» выиграла со счетом 2:0. На 62-й минуте счет открыл Рафаэль Уциг, а в добавленное время Рустам Ахмедзаде поставил точку в матче.