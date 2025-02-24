Снег убрали, «Зиря» победила и поднялась на 2-е место
Сегодня состоялся отложенный матч 24-го тура азербайджанской Премьер-лиги между «Зиря» и «Кяпязом».
Игра должна была состояться вчера, но из-за снегопада поле в Зиря было не готово. В результате матч был перенесен на понедельник. Но и тут начало встречи отсрочили на три часа. Игра началась в 19:00.
«Зиря» выиграла со счетом 2:0. На 62-й минуте счет открыл Рафаэль Уциг, а в добавленное время Рустам Ахмедзаде поставил точку в матче.
Благодаря этой победе «Зиря» поднялась на 2-е место, опередив по дополнительным показателям «Араз-Нахчыван». Обе команды имеют по 45 очков.
Результаты других матчей 24-го тура:
«Нефтчи» - «Сумгаит» - 1:0, «Араз-Нахчыван» - «Сабаил» - 0:0, «Карабах» - «Сабах» - 1:1, «Шамахы» - «Туран-Товуз» - 0:1.
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