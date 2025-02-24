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Омбудсмен в Анкаре о Ходжалинском геноциде

21:22 505

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в памятном мероприятии, организованном в Анкаре в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Мероприятие организовано Великим национальным собранием Турции, Фондом турецко-азербайджанской дружбы, сотрудничества и солидарности, а также посольством Азербайджана в Турции.

В своем выступлении С.Алиева отметила, что в результате многолетней оккупации, политики этнических чисток и геноцида со стороны Армении против азербайджанцев сотни тысяч невинных людей были массово убиты, стали беженцами и вынужденными переселенцами. Она подробно рассказала о геноциде, совершенном армянскими вооружёнными силами против мирного населения в Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, что является грубым нарушением норм и принципов международного права.

Омбудсмен подчеркнула, что, несмотря на 33 года, прошедшие со времени Ходжалинского геноцида, эта трагедия до сих пор не получила полной политической и правовой оценки со стороны международных организаций и стран мира. Она отметила необходимость достижения справедливой оценки данного геноцида и привлечения виновных к ответственности.

С.Алиева напомнила, что во время Первой Карабахской войны около 4 тысяч человек, в том числе 150 соотечественников во время Ходжалинского геноцида, пропали без вести. Несмотря на многочисленные обращения к Армении, точные сведения об их судьбе до сих пор не получены. Она также отметила, что в ходе строительных, восстановительных и поисковых работ на освобожденных территориях были обнаружены массовые захоронения, и на данный момент установлены личности около 170 человек.

Омбудсмен подчеркнула, что в разные периоды прошлого века этнические азербайджанцы были вынуждены покинуть свои родные земли, расположенные на территории современной Армении. Их основные права и свободы были грубо нарушены, населенные пункты, исторические и религиозные памятники разрушены. Сабина Алиева подчеркнула важность восстановления нарушенных прав этнических азербайджанцев и обеспечения их безопасного и достойного возвращения на родные земли.

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