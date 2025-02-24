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ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. США проголосовали против
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ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. США проголосовали против

Казахстанские компании попали под санкции Евросоюза

21:38 549

Две казахстанские компании включены в санкционный список Евросоюза в рамках 16-го пакета санкций против России. Это ТОО "Kazstanex", которое в 2024 году попало под санкции США, а также ТОО "MetallStan", пишет "Интерфакс".

ТОО "Kazstanex", зарегистрированное в Алма-Ате, занимается поставкой станочного и промышленного оборудования.

ТОО "MetallStan", по данным открытых источников, было зарегистрировано в мае 2012 года, видом деятельности является "оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации". Налоги компании в 2023 году составили 9,29 млн тенге, в 2024 году - 6,4 млн тенге.

Министерство финансов США в октябре 2024 года ввело санкции против 275 лиц и организаций, участвующих в поставках в Россию передовых технологий и оборудования. OFAC считает "Kazstanex" одним из участников схемы закупок станков из Европы.

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