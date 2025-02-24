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ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. США проголосовали против
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ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. США проголосовали против

У Трампа с Россией и Украиной все «очень хорошо и очень скоро»

21:47 751

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по ресурсам Украины будет подписана «очень скоро». Об этом он написал в своих социальных сетях.

Также он заявил, что США в рамках сделки вернут себе потраченные на Украину деньги.

«Я подчеркнул важность жизненно важной «Сделки о критически важных минералах и редкоземельных элементах» между Соединенными Штатами и Украиной, которая, как мы надеемся, будет подписана очень скоро! Эта сделка, которая является «экономическим партнерством», гарантирует, что американский народ вернет десятки миллиардов долларов и военное оборудование, отправленные Украине, а также поможет экономике Украины расти, поскольку эта жестокая и дикая война подходит к концу», - написал он.

Он добавил, что ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным по окончанию войны и совместным экономическим проектам:

«В тоже время я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно окончания войны, а также крупных сделок по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией. Переговоры проходят очень хорошо!», - заявил президент США.

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