У Трампа с Россией и Украиной все «очень хорошо и очень скоро»

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по ресурсам Украины будет подписана «очень скоро». Об этом он написал в своих социальных сетях.

Также он заявил, что США в рамках сделки вернут себе потраченные на Украину деньги.

«Я подчеркнул важность жизненно важной «Сделки о критически важных минералах и редкоземельных элементах» между Соединенными Штатами и Украиной, которая, как мы надеемся, будет подписана очень скоро! Эта сделка, которая является «экономическим партнерством», гарантирует, что американский народ вернет десятки миллиардов долларов и военное оборудование, отправленные Украине, а также поможет экономике Украины расти, поскольку эта жестокая и дикая война подходит к концу», - написал он.