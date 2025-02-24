Макрон рассказал, где в Украине могут быть дислоцированы европейские солдаты

Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева, который может дойти до отправки военных в Украину. Об этом после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил лидер Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, "они не обязательно будут располагаться на линии фронта", а будут присутствовать "в качестве гарантии".

Кроме этого, Макрон заявил, что невозможно конфисковать замороженные российские активы, так как "это противоречит международному праву".