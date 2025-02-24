Скончался командир "Ахмата": оппозиционные активисты утверждают, что от "передоза"

Умер командир батальона спецназа "Ахмат" Зелимхан Батукаев с позывным Шустрый, сообщил заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

"Он трое суток подряд без сна пытался выполнить задачу, пока на рабочем месте у него не произошел инсульт или инфаркт. Кровоизлияние в мозг произошло. Шустрый был абсолютно верующим человеком, без вредных привычек – не курил, не пил, вообще никаких вредных привычек", – сказал Алаудинов.

О его смерти еще 23 февраля сообщило оппозиционное движение NIYSO. Активисты объединения утверждают, что Зелимхан Батукаев скончался от передозировки наркотиками и это произошло в Чечне во время его отпуска.