Трамп объявил. Путин тут же провел совещание

Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Президент РФ подчеркнул, что эта сфера является приоритетной и определяет глобальную конкурентоспособность России, а также темпы экономического роста и качество жизни граждан.

"Это стратегический задел на будущее. На решение поставленных задач важно нацелить все имеющиеся инструменты и механизмы развития",— заявил глава российского государства.