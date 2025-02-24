Трамп объявил. Путин тут же провел совещание
Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Президент РФ подчеркнул, что эта сфера является приоритетной и определяет глобальную конкурентоспособность России, а также темпы экономического роста и качество жизни граждан.
"Это стратегический задел на будущее. На решение поставленных задач важно нацелить все имеющиеся инструменты и механизмы развития",— заявил глава российского государства.
Кроме того, Путин отметил, что объем выпуска в РФ высокотехнологичных товаров на основе редких и редкоземельных металлов должен вырасти кратно.
Ранее Трамп заявил, что он ведет переговоры с Путиным по окончанию войны и совместным экономическим проектам.