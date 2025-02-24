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ООН приняла две разные резолюции по Украине
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ООН приняла две разные резолюции по Украине

Трамп объявил. Путин тут же провел совещание

24 февраля 2025, 23:40 1450

Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Президент РФ подчеркнул, что эта сфера является приоритетной и определяет глобальную конкурентоспособность России, а также темпы экономического роста и качество жизни граждан.

"Это стратегический задел на будущее. На решение поставленных задач важно нацелить все имеющиеся инструменты и механизмы развития",— заявил глава российского государства.

Кроме того, Путин отметил, что объем выпуска в РФ высокотехнологичных товаров на основе редких и редкоземельных металлов должен вырасти кратно.

Ранее Трамп заявил, что он ведет переговоры с Путиным по окончанию войны и совместным экономическим проектам.

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