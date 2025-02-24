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ООН приняла две разные резолюции по Украине
Новость дня
ООН приняла две разные резолюции по Украине

Путин знает все

24 февраля 2025, 23:59 693

Зеленский становится токсичной фигурой для украинских военных. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Путин отметил, что «рейтинг Зеленского ровно в два раза меньше, чем у Залужного».

«Он уклоняется от мирных переговоров, потому что это достаточно быстро приведет к необходимости отмены на Украине военного положения, а значит, и выборам. Зеленский загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с РФ», - подчеркнул Путин.

Президент России добавил, что «шансов у Зеленского победить на выборах нет никаких, они равны нулю».

«Россия не против сохранения государственности Украины, ей важно, чтобы украинскую территорию не использовали для угроз Москве. РФ и США как можно быстрее хотят добиться мира в Украине, а Зеленский этому мешает. Уход Зеленского на руку самой Украине. Он является фактором разложения общества, армии и государства на выборах. А действующие лидеры ЕС ангажированы с киевским режимом и не могут «отрулить» от этой позиции без потери лица», - заявил Путин.

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