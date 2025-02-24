Путин знает все

Зеленский становится токсичной фигурой для украинских военных. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Путин отметил, что «рейтинг Зеленского ровно в два раза меньше, чем у Залужного».

«Он уклоняется от мирных переговоров, потому что это достаточно быстро приведет к необходимости отмены на Украине военного положения, а значит, и выборам. Зеленский загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с РФ», - подчеркнул Путин.