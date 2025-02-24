Путин предлагает Трампу Донбасс и «Новороссию»

Донбасс и «Новороссия» могут стать территорией сотрудничества РФ и США по редкоземельным металлам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«РФ готова поставлять 2 млн тонн алюминия на рынок в США, это бы стабилизировало цены. Россия и США могли бы запустить совместные проекты по добыче алюминия, например в Красноярском крае», - сказал он.

Президент РФ отметил, что проект в Красноярском крае потребует инвестиций в 15 млрд долларов.