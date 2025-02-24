USD 1.7000
EUR 1.7876
RUB 1.9209
Подписаться на уведомления
ООН приняла две разные резолюции по Украине
Новость дня
ООН приняла две разные резолюции по Украине

Путин предлагает Трампу Донбасс и «Новороссию»

00:15 297

Донбасс и «Новороссия» могут стать территорией сотрудничества РФ и США по редкоземельным металлам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«РФ готова поставлять 2 млн тонн алюминия на рынок в США, это бы стабилизировало цены. Россия и США могли бы запустить совместные проекты по добыче алюминия, например в Красноярском крае», - сказал он.

Президент РФ отметил, что проект в Красноярском крае потребует инвестиций в 15 млрд долларов.

Путин предлагает Трампу Донбасс и «Новороссию»
Путин предлагает Трампу Донбасс и «Новороссию»
00:15 298
Путин знает все
Путин знает все
24 февраля 2025, 23:59 697
Трамп объявил. Путин тут же провел совещание
Трамп объявил. Путин тут же провел совещание
24 февраля 2025, 23:40 1458
Скончался командир "Ахмата": оппозиционные активисты утверждают, что от "передоза"
Скончался командир "Ахмата": оппозиционные активисты утверждают, что от "передоза"
24 февраля 2025, 23:26 1819
Макрон рассказал, где в Украине могут быть дислоцированы европейские солдаты
Макрон рассказал, где в Украине могут быть дислоцированы европейские солдаты
24 февраля 2025, 23:12 1157
Трамп отказался называть Путина «диктатором»
Трамп отказался называть Путина «диктатором»
24 февраля 2025, 22:52 1598
Трамп: Я надеюсь, что Украина сможет вернуть часть своей земли
Трамп: Я надеюсь, что Украина сможет вернуть часть своей земли
24 февраля 2025, 22:33 2542
Макрон после встречи с Трампом: Европа готова предоставить гарантии безопасности Украине
Макрон после встречи с Трампом: Европа готова предоставить гарантии безопасности Украине
24 февраля 2025, 22:14 2085
У Трампа с Россией и Украиной все «очень хорошо и очень скоро»
У Трампа с Россией и Украиной все «очень хорошо и очень скоро»
24 февраля 2025, 21:47 2138
Омбудсмен в Анкаре о Ходжалинском геноциде
Омбудсмен в Анкаре о Ходжалинском геноциде
24 февраля 2025, 21:22 1037
ООН приняла две разные резолюции по Украине
ООН приняла две разные резолюции по Украине обновлено 21:10
24 февраля 2025, 21:10 8439

ЭТО ВАЖНО

Путин предлагает Трампу Донбасс и «Новороссию»
Путин предлагает Трампу Донбасс и «Новороссию»
00:15 298
Путин знает все
Путин знает все
24 февраля 2025, 23:59 697
Трамп объявил. Путин тут же провел совещание
Трамп объявил. Путин тут же провел совещание
24 февраля 2025, 23:40 1458
Скончался командир "Ахмата": оппозиционные активисты утверждают, что от "передоза"
Скончался командир "Ахмата": оппозиционные активисты утверждают, что от "передоза"
24 февраля 2025, 23:26 1819
Макрон рассказал, где в Украине могут быть дислоцированы европейские солдаты
Макрон рассказал, где в Украине могут быть дислоцированы европейские солдаты
24 февраля 2025, 23:12 1157
Трамп отказался называть Путина «диктатором»
Трамп отказался называть Путина «диктатором»
24 февраля 2025, 22:52 1598
Трамп: Я надеюсь, что Украина сможет вернуть часть своей земли
Трамп: Я надеюсь, что Украина сможет вернуть часть своей земли
24 февраля 2025, 22:33 2542
Макрон после встречи с Трампом: Европа готова предоставить гарантии безопасности Украине
Макрон после встречи с Трампом: Европа готова предоставить гарантии безопасности Украине
24 февраля 2025, 22:14 2085
У Трампа с Россией и Украиной все «очень хорошо и очень скоро»
У Трампа с Россией и Украиной все «очень хорошо и очень скоро»
24 февраля 2025, 21:47 2138
Омбудсмен в Анкаре о Ходжалинском геноциде
Омбудсмен в Анкаре о Ходжалинском геноциде
24 февраля 2025, 21:22 1037
ООН приняла две разные резолюции по Украине
ООН приняла две разные резолюции по Украине обновлено 21:10
24 февраля 2025, 21:10 8439
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться