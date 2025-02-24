Макрон пригрозил России
Если Россия нарушит соглашение о мире, то будет иметь дело со всеми странами, участвовавшими в переговорах. И это уже будет совсем другая история. Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Лидер Франции добавил, что многие страны в ЕС и вне ЕС готовы отправить войска в Украину в качестве гарантии после подписания мирного соглашения.
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «сейчас есть веская причина возобновить отношения с Путиным». Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
«Я прекратил общение с Путиным после Бучи и его военных преступлений, но сейчас в США новая реальность и новая администрация. Я думаю, поэтому эта дискуссия может быть полезной», – отметил президент Франции.