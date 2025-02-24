Макрон пригрозил России

Если Россия нарушит соглашение о мире, то будет иметь дело со всеми странами, участвовавшими в переговорах. И это уже будет совсем другая история. Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Лидер Франции добавил, что многие страны в ЕС и вне ЕС готовы отправить войска в Украину в качестве гарантии после подписания мирного соглашения.