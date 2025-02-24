Прощайте, и простится вам

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Сербия проголосовала в ООН за западную резолюцию по Украине по ошибке, заявил президент Вучич. Его слова приводит издание Vijesti.

«И как вы видите, я говорю это в то время, когда совершенно ясно, что из-за этого я потеряю расположение или политические очки в ЕС. Я думаю, Сербии следовало воздержаться. Мне некого винить, кроме себя, у меня не было времени разобраться с этим в достаточной степени», – сказал Вучич.

Напомним, за резолюцию проголосовали 93 страны из 176.