Прощайте, и простится вам
Кремль «принял извинения» президента Сербии Александра Вучича за поддержку Сербией украинской резолюции с осуждением России в ООН, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Технические ошибки случаются», — сказал Песков.
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Сербия проголосовала в ООН за западную резолюцию по Украине по ошибке, заявил президент Вучич. Его слова приводит издание Vijesti.
«И как вы видите, я говорю это в то время, когда совершенно ясно, что из-за этого я потеряю расположение или политические очки в ЕС. Я думаю, Сербии следовало воздержаться. Мне некого винить, кроме себя, у меня не было времени разобраться с этим в достаточной степени», – сказал Вучич.
Напомним, за резолюцию проголосовали 93 страны из 176.