В Польше не могут определиться: любят они Украину или ненавидят

Митинг-шествие, приуроченное к третьей годовщине войны, началось у посольства Украины в Варшаве.



Участники акции дошли до Сейма Польши, где, в частности, выступали польские депутаты. На акцию вышло около 2 тысяч человек с лозунгами и плакатами «Путин — военный преступник», «Россия — террористы».

У Сейма митингующие встретились с польскими националистами. Они выкрикивали антибандеровские и антиукраинские лозунги, транслируя позицию Кремля: «Такой страны, как Украина, не было на свете. Она появилась при советской власти».