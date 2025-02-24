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Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики
Новость дня
Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики

В Польше не могут определиться: любят они Украину или ненавидят

01:25 445

Митинг-шествие, приуроченное к третьей годовщине войны, началось у посольства Украины в Варшаве.

Участники акции дошли до Сейма Польши, где, в частности, выступали польские депутаты. На акцию вышло около 2 тысяч человек с лозунгами и плакатами «Путин — военный преступник», «Россия — террористы».

У Сейма митингующие встретились с польскими националистами. Они выкрикивали антибандеровские и антиукраинские лозунги, транслируя позицию Кремля: «Такой страны, как Украина, не было на свете. Она появилась при советской власти».

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