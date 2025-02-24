USD 1.7000
EUR 1.7876
RUB 1.9209
Подписаться на уведомления
Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики
Новость дня
Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики

Путин не пойдет на демобилизацию в случае прекращения огня

ISW
01:42 654

Аналитики Института по изучению войны (Institute for the Study of War) отмечают, что президент России Владимир Путин еще в конце 2022-го и начале 2023 года начал скоординированную кампанию, чтобы не допустить появления независимого ветеранского гражданского общества в России, вероятно, из-за страха, что ветеранские группы могут угрожать стабильности его режима по возвращении из Украины. Поэтому российские власти создают свои подконтрольные организации для военнослужащих, которые вернулись с войны.

"Путин, вероятно, пытается избежать современного аналога ветеранского гражданского общества, рожденного после вывода советских войск из Афганистана. Кремль, вероятно, опасается политической нестабильности, такой как та, которая последовала за выводом советских войск из Афганистана в 1988–1989 годах. Он ложно представляет свои текущие инициативы по использованию жизни ветеранов в качестве превентивных мер против повторного возникновения "афганского синдрома", — говорится в отчете.

По мнению экспертов ISW, такая позиция Кремля свидетельствует о том, что Путин опасается рисков и проблем, связанных с реинтеграцией более 700 тыс. военных в российское общество. США и союзники Украины должны учитывать страх Кремля перед возникновением групп гражданского общества ветеранов и демобилизацией при оценке переговорной позиции России и требований для обеспечения прочного мира в Украине и Европе.

Путин не пойдет на демобилизацию в случае прекращения огня
Путин не пойдет на демобилизацию в случае прекращения огня ISW
01:42 655
Макрон пригрозил России
Макрон пригрозил России обновлено
00:46 2361
Товарищ Си предупредил Путина
Товарищ Си предупредил Путина
00:24 2731
Путин предлагает Трампу Донбасс и «Новороссию»
Путин предлагает Трампу Донбасс и «Новороссию»
00:15 2773
Путин знает все
Путин знает все
24 февраля 2025, 23:59 2718
Трамп объявил. Путин тут же провел совещание
Трамп объявил. Путин тут же провел совещание
24 февраля 2025, 23:40 3297
Скончался командир "Ахмата": оппозиционные активисты утверждают, что от "передоза"
Скончался командир "Ахмата": оппозиционные активисты утверждают, что от "передоза"
24 февраля 2025, 23:26 3759
Макрон рассказал, где в Украине могут быть дислоцированы европейские солдаты
Макрон рассказал, где в Украине могут быть дислоцированы европейские солдаты
24 февраля 2025, 23:12 1898
Трамп отказался называть Путина «диктатором»
Трамп отказался называть Путина «диктатором»
24 февраля 2025, 22:52 2304
Трамп: Я надеюсь, что Украина сможет вернуть часть своей земли
Трамп: Я надеюсь, что Украина сможет вернуть часть своей земли
24 февраля 2025, 22:33 3660
Макрон после встречи с Трампом: Европа готова предоставить гарантии безопасности Украине
Макрон после встречи с Трампом: Европа готова предоставить гарантии безопасности Украине
24 февраля 2025, 22:14 2563

ЭТО ВАЖНО

Путин не пойдет на демобилизацию в случае прекращения огня
Путин не пойдет на демобилизацию в случае прекращения огня ISW
01:42 655
Макрон пригрозил России
Макрон пригрозил России обновлено
00:46 2361
Товарищ Си предупредил Путина
Товарищ Си предупредил Путина
00:24 2731
Путин предлагает Трампу Донбасс и «Новороссию»
Путин предлагает Трампу Донбасс и «Новороссию»
00:15 2773
Путин знает все
Путин знает все
24 февраля 2025, 23:59 2718
Трамп объявил. Путин тут же провел совещание
Трамп объявил. Путин тут же провел совещание
24 февраля 2025, 23:40 3297
Скончался командир "Ахмата": оппозиционные активисты утверждают, что от "передоза"
Скончался командир "Ахмата": оппозиционные активисты утверждают, что от "передоза"
24 февраля 2025, 23:26 3759
Макрон рассказал, где в Украине могут быть дислоцированы европейские солдаты
Макрон рассказал, где в Украине могут быть дислоцированы европейские солдаты
24 февраля 2025, 23:12 1898
Трамп отказался называть Путина «диктатором»
Трамп отказался называть Путина «диктатором»
24 февраля 2025, 22:52 2304
Трамп: Я надеюсь, что Украина сможет вернуть часть своей земли
Трамп: Я надеюсь, что Украина сможет вернуть часть своей земли
24 февраля 2025, 22:33 3660
Макрон после встречи с Трампом: Европа готова предоставить гарантии безопасности Украине
Макрон после встречи с Трампом: Европа готова предоставить гарантии безопасности Украине
24 февраля 2025, 22:14 2563
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться