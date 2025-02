Путин не пойдет на демобилизацию в случае прекращения огня

Аналитики Института по изучению войны (Institute for the Study of War) отмечают, что президент России Владимир Путин еще в конце 2022-го и начале 2023 года начал скоординированную кампанию, чтобы не допустить появления независимого ветеранского гражданского общества в России, вероятно, из-за страха, что ветеранские группы могут угрожать стабильности его режима по возвращении из Украины. Поэтому российские власти создают свои подконтрольные организации для военнослужащих, которые вернулись с войны.