Путин не пойдет на демобилизацию в случае прекращения огня

Аналитики Института по изучению войны (Institute for the Study of War) отмечают, что президент России Владимир Путин еще в конце 2022-го и начале 2023 года начал скоординированную кампанию, чтобы не допустить появления независимого ветеранского гражданского общества в России, вероятно, из-за страха, что ветеранские группы могут угрожать стабильности его режима по возвращении из Украины. Поэтому российские власти создают свои подконтрольные организации для военнослужащих, которые вернулись с войны.

"Путин, вероятно, пытается избежать современного аналога ветеранского гражданского общества, рожденного после вывода советских войск из Афганистана. Кремль, вероятно, опасается политической нестабильности, такой как та, которая последовала за выводом советских войск из Афганистана в 1988–1989 годах. Он ложно представляет свои текущие инициативы по использованию жизни ветеранов в качестве превентивных мер против повторного возникновения "афганского синдрома", — говорится в отчете.

По мнению экспертов ISW, такая позиция Кремля свидетельствует о том, что Путин опасается рисков и проблем, связанных с реинтеграцией более 700 тыс. военных в российское общество. США и союзники Украины должны учитывать страх Кремля перед возникновением групп гражданского общества ветеранов и демобилизацией при оценке переговорной позиции России и требований для обеспечения прочного мира в Украине и Европе.