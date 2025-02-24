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Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики
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Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики

Канада ввела новые санкции против России: под ударом «теневой флот»

02:18 86

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новых санкциях, направленных против 76 лиц и организаций, оказывающих поддержку военно-промышленной базе Кремля, участвующих в незаконной депортации или принудительной передаче украинских детей, а также поддерживающих возможности Кремля в области информационных операций, сообщила пресс-служба главы правительства.  

Премьер-министр также объявил, что Канада принимает меры против "теневого флота" России, вводя санкции против 109 судов на основании их участия в передаче санкционных товаров, включая углеводороды, доходы от которых "подпитывают военную машину России"

Также санкции введены против высокопоставленных российских правительственных чиновников и олигархов, которые поддерживают войну.

В общей сложности Канада ввела санкции против более чем 3 тыс. лиц и организаций, которые причастны к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины и грубым и систематическим нарушениям прав человека.

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