Канада ввела новые санкции против России: под ударом «теневой флот»

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новых санкциях, направленных против 76 лиц и организаций, оказывающих поддержку военно-промышленной базе Кремля, участвующих в незаконной депортации или принудительной передаче украинских детей, а также поддерживающих возможности Кремля в области информационных операций, сообщила пресс-служба главы правительства.

Премьер-министр также объявил, что Канада принимает меры против "теневого флота" России, вводя санкции против 109 судов на основании их участия в передаче санкционных товаров, включая углеводороды, доходы от которых "подпитывают военную машину России"