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Папе Римскому осталось жить менее 72 часов

журналист УГКЦ
02:36 722

Папе Римскому Франциску осталось жить менее 72 часов. Такое заявление сделал специальный корреспондент Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) в Ватикане Майкл Хейн со ссылкой на источники в клинике Джемелли, где проходит лечение глава католической церкви.

Ранее сообщалось, что состояние 88-летнего Папы Римского Франциска остается критическим. Также сообщалось, что Папа Римский трижды за ночь терял сознание, Ватикан готовит похоронный совет.

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