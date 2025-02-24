Папе Римскому осталось жить менее 72 часов

Папе Римскому Франциску осталось жить менее 72 часов. Такое заявление сделал специальный корреспондент Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) в Ватикане Майкл Хейн со ссылкой на источники в клинике Джемелли, где проходит лечение глава католической церкви.

Ранее сообщалось, что состояние 88-летнего Папы Римского Франциска остается критическим. Также сообщалось, что Папа Римский трижды за ночь терял сознание, Ватикан готовит похоронный совет.