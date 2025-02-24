Старушка не ждет победы Украины. Главное – сам процесс

На третью годовщину начала войны на Украине в Киев съехались около дюжины европейских лидеров во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, еще две дюжины руководителей стран вышли на связь с собранием онлайн. Главная цель была – продемонстрировать поддержку Украине, лично президенту Зеленскому на фоне растущих противоречий между Киевом и Вашингтоном, которые отнюдь не сводятся только к отказу (пока) Зеленского заключать сделку с Трампом по передаче Америке контроля над украинскими ресурсами и активами на полтриллиона долларов. Зеленский и на 100 млрд не согласен, поскольку, дескать, это были не кредиты от США, а грант. А грант возвращать не положено.

Правда, в подаче министра финансов США Скотта Бессента (в его статье для Financial Times) все выглядит несколько иначе: сделка предполагает, что доходы, полученные правительством в Киеве от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, будут направлены в фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, в котором США будут иметь экономические и управленческие права. Это обеспечит прозрачность, подотчетность и корпоративное управление, необходимые для привлечения частных инвестиций, написал Бессент. «Давайте также проясним, чем это не является. США не будут брать на себя владение физическими активами в Украине. И не будет обременять Украину большим долгом». Тут все выглядит несколько иначе. Похоже отдаленно на послевоенный «план Маршалла» для Европы. Также Вашингтон, осознавая «токсичность» нынешнего украинского лидера для урегулирования конфликта и восстановления отношений с Москвой - в том числе в целях вырвать ее из объятий Китая, - настаивает на проведении на Украине выборов (сразу после прекращения огня) в надежде, что Зеленский их проиграет, что, кстати, далеко не факт. И вот в этой ситуации еврокомиссары и прочие европолитики, встав за спиной Зеленского, подбадривают его: не сдавайся Путину (и Трампу) продолжай сражаться, мы деньжат подбросим. Речь на деле уже не идет о том, чтобы отбить все утраченные после 2022 году Украиной территории, тем более после 2014 (Крым). В том, что выборы на Украине проводить в условиях военного положения не надо, с Зеленским уже публично (явно в пику Трампа и Путину, который говорит о нелегитимности президента Украины) согласилась глава Еврокомиссии Урсула фон де Ляйен.

Со своей стороны принимающая еврокомиссаров сторона подготовила свой перформанс – голосование в Раде по подтверждению президентских полномочий Зеленского. Но не получилось: гримасы украинской демократии обернулись тем, что не удалось попросту набрать нужно число голосов, притом, что президентская партия «Слуга народа» имеет парламентское большинство. «За» подано лишь 218 голосов при необходимых 226. Что касается Европы, то наиболее ярко ее нынешнюю позицию (вернее, той ее части, которую можно считать «партией войны») сформулировала датский премьер Метте Фредериксен (из-за претензий Трампа на Гренландию тоже ярая «антитрампистка»), заявившая: «Я должна честно сказать, что я не верю Путину. Я не думаю, что он хочет мира в Украине. Многие думают, что мирное решение или прекращение огня звучит привлекательно. Однако риск состоит в том, что мир в Украине на самом деле более опасен, чем война, которая идет сейчас». Проще говоря, «Мир опаснее войны», – именно такой слоган, пожалуй, наиболее точно и определяет отношение Европы к ситуации на Украине. И пока непохоже, что ЕС собирается соглашаться с американским сценарием. Ну не хотят "шавки" (как их прозвали в Москве) садиться у ног Дяди Сэм а и угодливо махать хвостиками, ну что ты будешь делать. Между тем, ценность российско-американских договоренностей в условиях, когда Европа «уходит в отказ», будет весьма ограниченной. Потому как любые соглашения Москвы и Вашингтона без соучастия Европы могут быть этой Европой не просто не признаны, но и торпедированы. Зеленский именно на это и делает ставку. Председатель Еврокомиссии приехала в Киев на «годовщину» не с пустыми руками, объявив о новом транше в размере 3,5 млрд евро. Он будет выделен под гарантии замороженных российских активов и за счет доходов с них. Она же напомнила о намеченном на 6 марта экстренном саммите ЕС – как раз для обсуждения дополнительных возможностей для помощи Киеву и мер по наращиванию европейского производства вооружений. До настоящего времени Европа (плюс Канада и Британия), по словам, фон дер Ляйен, выделила на поддержку Киева 134 млрд евро и это якобы «больше, чем кто-либо другой».

Трамп, в свою очередь, правда, уверяет, что от Америки Киеву досталось аж 350 млрд долл., но цифра эта никак не подтверждается. Официальные структуры США насчитали максимум 184 млрд, из которых по линии Пентагона ассигновано 124 млрд, из которых, в свою очередь, в Америке остались 57-58 млрд, которые пошли подрядчикам Пентагона. В любом случае, Америка все равно дала больше, и Европе придется сильно поднапрячься, чтобы компенсировать сокращение американской помощи Киеву, если до этого дойдет дело. Пока на третью годовщину начала войны приехавшие в гости к Зеленскому страны наскребли не так уж много по сравнению с ранее выделенными суммами. Так, Британия, подтверждая свое реноме самого главного «ястреба» в украинском вопросе после «дезертирства» Трампа с поля боя, передаст в этом году 5,6 миллиарда долларов военной помощи. Несмотря на большие проблемы в самой британской экономике и рухнувший рейтинг премьера Стармера. Это самый большой пакет. Финляндия скромно обещала 4,5 млн евро, но не на военные цели, а на восстановление, инфраструктуру и госуслуги и евроинтеграцию. Премьер Канады Трюдо, которого в последнее время жестко троллит Трамп, предлагая Канаде стать 51-м штатом Америки, видимо, отчасти назло троллю обещает помимо 25 БМП LAV III, 4 тренажеров для F-16, боеприпасов, еще и 5 млрд долл. помощи под гарантии все тех же замороженных активов РФ. Не очень понятен, правда, механизм выделения этих денег. В бюджете Канады на этот год на помощь Украине было запланировано 545 млн долл. (в условиях дефицита бюджета страны в размере 62 млрд долл.), в стране нет замороженных активов РФ на сумм 5 млрд долл., - есть гораздо меньше. Не факт еще и что сам Трюдо сохранит пост премьера, его Либеральная партия наверняка проиграет парламентские выборы, которые состоятся не позже октября. Так что обещания могут остаться обещаниями.