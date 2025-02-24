Азербайджанцев в Германии мобилизуют

В Германии состоялась встреча руководство Госкомитета по работе с диаспорой с азербайджанской общиной и заседание Альянса азербайджанцев Германии. Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с азербайджанской общиной Дюссельдорфа и окрестных городов Германии. На встрече общины приняли участие свыше 200 соотечественников из более, чем 25 городов Германии.

Председатель правления Альянса азербайджанцев Германии Нуран Абдуллаев проинформировал участников мероприятия о деятельности организации. А Ф.Мурадов рассказал о долгосрочных проектах, осуществляемых комитетом и диаспорой, домах Азербайджана, координационных советах, воскресных школах за рубежом, успешно протекающем процессе становления общины между соотечественниками и других важных направлениях диаспорской деятельности. На заседании выступила и член правления Альянса азербайджанцев Германии руководитель, Германо-азербайджанского музыкального объединения “Mугам”, пианистка Сабина Мамедова.

Затем был показан видеоролик, повествующий о победе Азербайджана во второй карабахской войне. На встрече широко обсуждались вопросы, связанные с современным концептуальным подходом к развитию деятельности общины и перспективы деятельности. Мероприятие продолжилось художественной частью. Исполнение скрипачей Фархада Гараюсифли и Анне-Гелоисе Геверс, композитора, певца и мультиинструменталиста Сейрана Исмаилханова, проживающего в Германии, оперной певицы, меццо-сопрано Чинары Шириновой из Италии, пианистки Сабины Мамедовой, лауреата Телевизионного конкурса мугама Вюсали Джабир и другие исполнители были встречены аплодисментами. В Берлине также состоялось заседание Aльянса азербайджанцев Германии. На заседании принимал участие и посол Азербайджана в Германии Насими Агаев, подчеркнувший развитие отношений между странами и роль азербайджанской общины в реализации общенациональных задач на международной арене.