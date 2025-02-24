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Азербайджанцев в Германии мобилизуют

почти официоз
Рамиль Алиев, собкор
04:14 887

В Германии состоялась встреча руководство Госкомитета по работе с диаспорой с азербайджанской общиной и заседание Альянса азербайджанцев Германии.

Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с азербайджанской общиной Дюссельдорфа и окрестных городов Германии.

На встрече общины приняли участие свыше 200 соотечественников из более, чем 25 городов Германии.

Председатель правления Альянса азербайджанцев Германии Нуран Абдуллаев проинформировал участников мероприятия о деятельности организации.

А Ф.Мурадов рассказал о долгосрочных проектах, осуществляемых комитетом и диаспорой, домах Азербайджана, координационных советах, воскресных школах за рубежом, успешно протекающем процессе становления общины между соотечественниками и других важных направлениях диаспорской деятельности.

На заседании выступила и член правления Альянса азербайджанцев Германии руководитель, Германо-азербайджанского музыкального объединения “Mугам”, пианистка Сабина Мамедова.

Затем был показан видеоролик, повествующий о победе Азербайджана во второй карабахской войне.

На встрече широко обсуждались вопросы, связанные с современным концептуальным подходом к развитию деятельности общины и перспективы деятельности.

Мероприятие продолжилось художественной частью. Исполнение скрипачей Фархада Гараюсифли и Анне-Гелоисе Геверс, композитора, певца и мультиинструменталиста Сейрана Исмаилханова, проживающего в Германии, оперной певицы, меццо-сопрано Чинары Шириновой из Италии, пианистки Сабины Мамедовой, лауреата Телевизионного конкурса мугама Вюсали Джабир и другие исполнители были встречены аплодисментами.

В Берлине также состоялось заседание Aльянса азербайджанцев Германии. На заседании принимал участие и посол Азербайджана в Германии Насими Агаев, подчеркнувший развитие отношений между странами и роль азербайджанской общины в реализации общенациональных задач на международной арене.

Фуад Мурадов рассказал о диаспорской политике, успешно развивающейся под руководством президента Ильхама Алиева, высоко оценил вклад диаспорских организаций, азербайджанских общин за рубежом, в том числе Aльянса азербайджанцев Германии, в диаспорскую деятельность.

После презентации видеоролика о работе комитета и диаспоры проживающему в Германии правнуку Иреванского хана, почетному члену Общины Западного Азербайджана Амиру Али Сардари Иревани, председателю правления Aльянса азербайджанцев Германии Нурану Абдуллаеву, тележурналисту Фахреддину Гаджибейли, композитору и музыковеду Эльмиру Мирзоеву были вручены медали Азербайджанской Республики “За заслуги в диаспорской деятельности”, присужденные им за важный вклад в деятельность азербайджанской диаспоры.

В заключение был избран новый состав правления Aльянса азербайджанцев Германии.

Серия мероприятий в Германии исходит из реализуемой в последние годы Государственным комитетом по работе с диаспорой системной деятельности, направленной на защиту прав азербайджанцев во всем мире, отражения их насущных проблем, формирования единого диаспорального механизма для консолидации усилий мирового азербайджанства.

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