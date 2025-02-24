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Жителей Бина бросили в затопленных домах

о наших проблемах
Жаля Агазаде, Ульвия Худиева
04:23 759

В поселке Бина Хазарского района Баку по-прежнему затоплены десятки домов и дворов. Мы отправляемся на место после многочисленных обращений от местных жителей, которые настоятельно рекомендуют взять с собой резиновые сапоги. Этот совет кажется нам излишним, ведь с осенних ливней прошло уже несколько месяцев.

Увы, реальность оказывается страшнее, чем можно было представить. Мы убеждаемся в этом, прибыв на место, когда один из местных жителей помогает нам надеть сапоги, в которых мы отправляемся вглубь поселка.

За последние 15–20 лет в Бина появились тысячи новых домов. Однако после проливных дождей в октябре этот поселок, словно мифическая Атлантида, буквально ушел под воду. Из-за отсутствия канализации выгребные ямы переполнились, а сточные воды, смешавшись с дождевой, затопили не только дворы, но и жилые помещения. Даже если зажать нос замерзшими от холода пальцами, это все равно не помогает — зловоние плотно окутывает весь район.

К домам от улицы ведут импровизированные мостки из строительных блоков. Жители, проверяя глубину деревянными палками, с трудом передвигаются по кварталам.

Четыре месяца без света, газа и воды

После ливней взорвалась линия электропередачи, однако устранить эту аварию невозможно — провода остались под водой. Четыре месяца люди живут без элементарных условий. Многие семьи были вынуждены покинуть дома. Те же, кому некуда идти, ночуют в промерзших комнатах с растрескавшимися стенами. В некоторых домах дымятся дровяные печи — единственный источник тепла.

«На днях пожилой соседке стало плохо, - рассказывает один из местных жителей. – Естественно, «скорая» проехать к нашему кварталу не смогла, пришлось вызывать спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям. Только благодаря им женщину удалось эвакуировать».

«Каждый день я переношу сына-школьника на спине до главной дороги, - говорит жительница поселка, не скрывая слез. – Иначе добраться до школы просто невозможно. Вечерами сидим при свечах, дети не могут делать уроки. Уже несколько месяцев мы ходим по дому в пальто».

Севиль Ахмедова вспоминает, что и раньше во время дождей дворы затапливало, но такой катастрофической ситуации никогда не было. Теперь они буквально по горло в воде.

Во дворе Севиль и на первом этаже двухэтажного дома вода стоит до половины. Бытовая техника пришла в негодность, испорченные влагой вещи свалены в угол.

«Мой сын умер, я живу с внуками, - говорит женщина. - Долго оставаться в чужих домах невозможно. Мы в полном отчаянии!..»

«Так и живем»

В квартале осталось всего несколько заброшенных домов. Во дворе одного из них вода уже покрылась мхом. По выложенным камням удается дойти лишь до середины двора.

«Дальше еще глубже», - предупреждает хозяин. Мы разворачиваемся и уходим.

Жители боятся не только болезней, но и холодов. Они не знают, переживут ли в затопленных домах еще одну зиму.

Пожилой житель по имени Химаил постелил на пол доски, пытаясь хоть как-то защититься от сырости. В его доме топится дровяная печь, но тепло дается дорогой ценой — комната наполнена едким дымом, от которого слезятся глаза.

Химаил поднимает тряпку, подложенную под ковер, и мы видим, что ткань насквозь пропитана водой.

«Так и живем, - тяжело вздыхает мужчина. – А кухня, которую мы построили во дворе, уже давно ушла под воду…»

Как и все соседи, Химаил передвигается по дому в резиновых сапогах. Людей возмущают обвинения в том, что они сами виноваты в своих бедах, построив дома в районе без канализации.

«Каждый ищет землю по своим возможностям, строит жилье там, где может себе позволить, - оправдываются они. - Нам говорили, что канализацию скоро проведут. Откуда ж было знать, что нас обманули?!..»

Власти разводят руками

Жители Бина уже несколько месяцев стучатся в двери различных инстанций, но безрезультатно. Ответственные службы ссылаются друг на друга.

При том, что самовольно здесь никто ничего не строил — свободных земельных участков в поселке Бина уже не осталось, строительство новых домов продолжается.

На наш запрос в исполнительной власти Хазарского района ответили оперативно, но вместо пояснений порекомендовали обратиться в Объединенную службу водоснабжения крупных городов.

Там признались, что централизованной сети канализации в районе действительно нет. Но, по их словам, сотрудники районного водоканала якобы неоднократно выезжали на место и проводили откачку воды с помощью спецтехники. Мол, аналогичные работы выполнялись даже на прошлой неделе.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям нам объяснили, что, согласно законодательству и «Положению о местных исполнительных органах», решение проблемы относится не к МЧС, оно в ведении местных властей и водоканальных служб. Тем не менее, после обращений на горячую линию «112», силы МЧС проводили с 22 октября по 19 ноября откачку воды, оказывая поддержку соответствующим структурам. В этих работах были задействованы 43 сотрудника, восемь пожарных машин и девять мотопомп. Но затем уровень воды опустился ниже технически допустимого минимума, и работы прекратились.

В муниципалитете Бина заявили, что в их административной зоне осталось совсем немного затопленных домов, а большая часть пострадавших территорий относится к ведению муниципалитета Гала. Где нам признались, что для откачки воды у них нет ни техники, ни рабочих.

Словом, в создавшейся ситуации жителям остается лишь одно - ждать наступления лета, когда солнце само высушит воду.

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