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Трамп опроверг: американская база останется в Греции

08:53 1016

Президент США Дональд Трамп опроверг данные о том, что американские вооруженные силы планируют отказаться от военной базы в Греции по требованию России и Турции.

Когда журналисты попросили его прокомментировать эту информацию, Трамп повернулся к присутствовавшим в зале госсекретарю США Марко Рубио и министру обороны Питу Хегсету.

«Это нет», - сказал глава Пентагона, не вдаваясь в детали.

После этого Трамп вновь посмотрел на журналистов и сказал: «Это неверное сообщение».

Ранее греческая газета Dimokratia сообщила, что власти США распорядились срочно рассмотреть необходимость продолжения эксплуатации военной базы в греческом Александруполисе, которую правительство Греции выделило администрации предыдущего американского президента Джо Байдена для переброски вооружений в Украину.

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