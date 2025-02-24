USD 1.7000
EUR 1.7876
RUB 1.9209
Подписаться на уведомления
Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики
Новость дня
Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики

30 стран готовы дать Киеву гарантии безопасности

заявил Макрон
08:59 1772

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил телеканалу Fox News, что 30 стран готовы участвовать в обеспечении безопасности Украины.

По его словам, войска не обязательно будут располагаться на линии фронта, но будут присутствовать «в качестве гарантии».

«Я говорил с 30 лидерами Европы и нашими союзниками, многие из которых готовы стать частью такой сделки»,— заявил он. По его словам, эти страны ждут сигнала поддержки от США в случае нарушения Россией договоренностей.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как писала WSJ, 27 февраля представит президенту США Дональду Трампу черновой вариант плана размещения британских и французских военнослужащих на Украине. Господин Стармер хотел бы заручиться поддержкой США, в случае опасности для европейских миротворцев.

30 стран готовы дать Киеву гарантии безопасности
30 стран готовы дать Киеву гарантии безопасности заявил Макрон
08:59 1773
Жителей Бина бросили в затопленных домах
Жителей Бина бросили в затопленных домах о наших проблемах
04:23 4391
Эрдоган заговорил языком левых
Эрдоган заговорил языком левых наша корреспонденция
03:34 5383
Эйнулла Фатуллаев покинул село… А вслед полетели авиабомбы
Эйнулла Фатуллаев покинул село… А вслед полетели авиабомбы видео; все еще актуально
24 февраля 2025, 18:37 5573
Старушка не ждет победы Украины. Главное – сам процесс
Старушка не ждет победы Украины. Главное – сам процесс главная тема
03:16 3821
Кто бы мог поверить? Целых три года!
Кто бы мог поверить? Целых три года! главная тема
24 февраля 2025, 21:00 6920
Падет ли Украина без Америки?
Падет ли Украина без Америки? главная тема
24 февраля 2025, 14:35 6133
Путин не пойдет на демобилизацию в случае прекращения огня
Путин не пойдет на демобилизацию в случае прекращения огня ISW
01:42 3707
Макрон пригрозил России
Макрон пригрозил России обновлено
00:46 7240
Товарищ Си предупредил Путина
Товарищ Си предупредил Путина
00:24 8202
Путин предлагает Трампу Донбасс и «Новороссию»
Путин предлагает Трампу Донбасс и «Новороссию»
00:15 7695

ЭТО ВАЖНО

30 стран готовы дать Киеву гарантии безопасности
30 стран готовы дать Киеву гарантии безопасности заявил Макрон
08:59 1773
Жителей Бина бросили в затопленных домах
Жителей Бина бросили в затопленных домах о наших проблемах
04:23 4391
Эрдоган заговорил языком левых
Эрдоган заговорил языком левых наша корреспонденция
03:34 5383
Эйнулла Фатуллаев покинул село… А вслед полетели авиабомбы
Эйнулла Фатуллаев покинул село… А вслед полетели авиабомбы видео; все еще актуально
24 февраля 2025, 18:37 5573
Старушка не ждет победы Украины. Главное – сам процесс
Старушка не ждет победы Украины. Главное – сам процесс главная тема
03:16 3821
Кто бы мог поверить? Целых три года!
Кто бы мог поверить? Целых три года! главная тема
24 февраля 2025, 21:00 6920
Падет ли Украина без Америки?
Падет ли Украина без Америки? главная тема
24 февраля 2025, 14:35 6133
Путин не пойдет на демобилизацию в случае прекращения огня
Путин не пойдет на демобилизацию в случае прекращения огня ISW
01:42 3707
Макрон пригрозил России
Макрон пригрозил России обновлено
00:46 7240
Товарищ Си предупредил Путина
Товарищ Си предупредил Путина
00:24 8202
Путин предлагает Трампу Донбасс и «Новороссию»
Путин предлагает Трампу Донбасс и «Новороссию»
00:15 7695
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться