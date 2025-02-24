30 стран готовы дать Киеву гарантии безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил телеканалу Fox News, что 30 стран готовы участвовать в обеспечении безопасности Украины.

По его словам, войска не обязательно будут располагаться на линии фронта, но будут присутствовать «в качестве гарантии».

«Я говорил с 30 лидерами Европы и нашими союзниками, многие из которых готовы стать частью такой сделки»,— заявил он. По его словам, эти страны ждут сигнала поддержки от США в случае нарушения Россией договоренностей.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как писала WSJ, 27 февраля представит президенту США Дональду Трампу черновой вариант плана размещения британских и французских военнослужащих на Украине. Господин Стармер хотел бы заручиться поддержкой США, в случае опасности для европейских миротворцев.