Польша подняла в воздух истребители

Польша подняла в воздух военные самолеты в связи с наблюдающейся, по ее утверждению, российской активностью. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в X.

«Внимание, в связи с активностью дальней авиации РФ, наносящей удары по объектам, находящимся в том числе на западе Украины, в воздушном пространстве Польши началась работа военной авиации», - говорится в заявлении.

Отмечается, что польская армия также привела наземные системы ПВО и радиолокационной разведки в состояние готовности.

ВС Польши последний раз применяли эту меру 1 февраля.