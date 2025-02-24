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Польша подняла в воздух истребители

10:13 282

Польша подняла в воздух военные самолеты в связи с наблюдающейся, по ее утверждению, российской активностью. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в X.

«Внимание, в связи с активностью дальней авиации РФ, наносящей удары по объектам, находящимся в том числе на западе Украины, в воздушном пространстве Польши началась работа военной авиации», - говорится в заявлении.

Отмечается, что польская армия также привела наземные системы ПВО и радиолокационной разведки в состояние готовности.

ВС Польши последний раз применяли эту меру 1 февраля.

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