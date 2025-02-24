И Европа хочет украинские ресурсы
Европейский Союз предложил Украине заключить сделку по «критически важным материалам», то есть природным ресурсам.
Об этом заявил AFP еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне, добавив, что ЕС никогда не потребует сделки, которая будет не выгодна для какой-либо из сторон.
«21 из 30 важнейших материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства», — сказал Сежурне.
Предложение было передано им украинским чиновникам во время визита в Киев. Стефан Сежурне сообщил, что ЕС никогда не будет настаивать на соглашении, которое было бы невыгодно для любой из сторон.
Глава Евросовета Антониу Кошта в интервью «Суспільне» подтвердил позицию ЕС, отметив, что «в последние три года Евросоюз был большим донором по поддержке Украины». «Мы делаем это для Украины, для украинцев, а также для европейской безопасности, и мы не возвращаем себе ничего из природных ресурсов в Украине», - добавил он.
24 февраля вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина и Соединенные Штаты находятся на завершающей стадии переговоров по минеральной сделке.