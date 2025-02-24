И Европа хочет украинские ресурсы

Об этом заявил AFP еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне, добавив, что ЕС никогда не потребует сделки, которая будет не выгодна для какой-либо из сторон.

«21 из 30 важнейших материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства», — сказал Сежурне.

Предложение было передано им украинским чиновникам во время визита в Киев. Стефан Сежурне сообщил, что ЕС никогда не будет настаивать на соглашении, которое было бы невыгодно для любой из сторон.

Глава Евросовета Антониу Кошта в интервью «Суспільне» подтвердил позицию ЕС, отметив, что «в последние три года Евросоюз был большим донором по поддержке Украины». «Мы делаем это для Украины, для украинцев, а также для европейской безопасности, и мы не возвращаем себе ничего из природных ресурсов в Украине», - добавил он.

24 февраля вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина и Соединенные Штаты находятся на завершающей стадии переговоров по минеральной сделке.