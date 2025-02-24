USD 1.7000
EUR 1.7876
RUB 1.9209
Подписаться на уведомления
Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики
Новость дня
Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики

И Европа хочет украинские ресурсы

10:14 279

Европейский Союз предложил Украине заключить сделку по «критически важным материалам», то есть природным ресурсам.

Об этом заявил AFP еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне, добавив, что ЕС никогда не потребует сделки, которая будет не выгодна для какой-либо из сторон.

«21 из 30 важнейших материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства», — сказал Сежурне.

Предложение было передано им украинским чиновникам во время визита в Киев. Стефан Сежурне сообщил, что ЕС никогда не будет настаивать на соглашении, которое было бы невыгодно для любой из сторон.

Глава Евросовета Антониу Кошта в интервью «Суспільне» подтвердил позицию ЕС, отметив, что «в последние три года Евросоюз был большим донором по поддержке Украины». «Мы делаем это для Украины, для украинцев, а также для европейской безопасности, и мы не возвращаем себе ничего из природных ресурсов в Украине», - добавил он.

24 февраля вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина и Соединенные Штаты находятся на завершающей стадии переговоров по минеральной сделке.

30 стран готовы дать Киеву гарантии безопасности
30 стран готовы дать Киеву гарантии безопасности заявил Макрон
08:59 1778
Жителей Бина бросили в затопленных домах
Жителей Бина бросили в затопленных домах о наших проблемах
04:23 4394
Эрдоган заговорил языком левых
Эрдоган заговорил языком левых наша корреспонденция
03:34 5386
Эйнулла Фатуллаев покинул село… А вслед полетели авиабомбы
Эйнулла Фатуллаев покинул село… А вслед полетели авиабомбы видео; все еще актуально
24 февраля 2025, 18:37 5573
Старушка не ждет победы Украины. Главное – сам процесс
Старушка не ждет победы Украины. Главное – сам процесс главная тема
03:16 3824
Кто бы мог поверить? Целых три года!
Кто бы мог поверить? Целых три года! главная тема
24 февраля 2025, 21:00 6921
Падет ли Украина без Америки?
Падет ли Украина без Америки? главная тема
24 февраля 2025, 14:35 6134
Путин не пойдет на демобилизацию в случае прекращения огня
Путин не пойдет на демобилизацию в случае прекращения огня ISW
01:42 3708
Макрон пригрозил России
Макрон пригрозил России обновлено
00:46 7244
Товарищ Си предупредил Путина
Товарищ Си предупредил Путина
00:24 8202
Путин предлагает Трампу Донбасс и «Новороссию»
Путин предлагает Трампу Донбасс и «Новороссию»
00:15 7699

ЭТО ВАЖНО

30 стран готовы дать Киеву гарантии безопасности
30 стран готовы дать Киеву гарантии безопасности заявил Макрон
08:59 1778
Жителей Бина бросили в затопленных домах
Жителей Бина бросили в затопленных домах о наших проблемах
04:23 4394
Эрдоган заговорил языком левых
Эрдоган заговорил языком левых наша корреспонденция
03:34 5386
Эйнулла Фатуллаев покинул село… А вслед полетели авиабомбы
Эйнулла Фатуллаев покинул село… А вслед полетели авиабомбы видео; все еще актуально
24 февраля 2025, 18:37 5573
Старушка не ждет победы Украины. Главное – сам процесс
Старушка не ждет победы Украины. Главное – сам процесс главная тема
03:16 3824
Кто бы мог поверить? Целых три года!
Кто бы мог поверить? Целых три года! главная тема
24 февраля 2025, 21:00 6921
Падет ли Украина без Америки?
Падет ли Украина без Америки? главная тема
24 февраля 2025, 14:35 6134
Путин не пойдет на демобилизацию в случае прекращения огня
Путин не пойдет на демобилизацию в случае прекращения огня ISW
01:42 3708
Макрон пригрозил России
Макрон пригрозил России обновлено
00:46 7244
Товарищ Си предупредил Путина
Товарищ Си предупредил Путина
00:24 8202
Путин предлагает Трампу Донбасс и «Новороссию»
Путин предлагает Трампу Донбасс и «Новороссию»
00:15 7699
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться