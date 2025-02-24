Сколько Украина продержится без военной помощи США?

Издание отмечает, что Киев может оказаться без боеприпасов и не сможет использовать некоторые из своих самых современных видов вооружения. WSJ утверждает, как только американские поставки закончатся, способность Украины наносить удары на большие расстояния и защищать свои тылы пострадает.

В материале отмечается, что обострение отношений президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в последние дни ставят Киев перед перспективой потери военной поддержки США.

WSJ напоминает, что бывший помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер ранее заявила, что крупных поставок вооружения, отправленных или заказанных администрацией бывшего президента США Джо Байдена в последние месяцы, должно быть достаточно, чтобы позволить украинцам продолжать сражаться с нынешним темпом до середины года.

Прекращение американской военной поддержки — худший сценарий, который потребует наращивать собственное производство и получать больше от европейских стран, признал высокопоставленный помощник украинского президента на условиях анонимности.

«Сейчас Украина производит около 55% своей военной техники, на поставки США приходится примерно 20%, Европу — 25%, рассказал неназванный военный чиновник с Запада. Украинские чиновники уточнили, что Украина производит 2,5 млн артиллерийских и минометных снарядов в год, тогда как за все время полномасштабных боев США направили примерно 3 млн артиллерийских снарядов. Для сравнения, ЕС в 2024 году произвел 1,4 млн снарядов и планирует выпустить 2 млн в 2025-м», - говорится в статье.

Однако, издание отмечает, что некоторые поставки из США невозможно заменить в краткосрочной перспективе. Речь идет о передовых системах ПВО, таких как Patriot, баллистических ракетах класса «земля-земля», спутниковых системах Starlink и дальнобойных ракетах ATACMS. Как только закончатся американские боеприпасы, способность ВСУ бить на дальние расстояния и обеспечивать оборону упадет, признают должностные лица и аналитики.