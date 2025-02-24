Макрон возвращается ни с чем

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул Вашингтон, так и не добившись от США ни гарантий поддержки, ни пересмотра позиции Дональда Трампа по войне в Украине. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что Макрон, а следом за ним и британский премьер Кир Стармер, который прибудет в Вашингтон в конце недели, пытаются удержать пошатнувшийся трансатлантический союз. Перед Стармером стоит не менее сложная задача — убедить Трампа не отворачиваться от Европы.

Тем временем Вашингтон готовит корректировку своей политики в отношении России и Украины. 23 февраля советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США нацелены на достижение перемирия.

По его словам, первым шагом в этом направлении стал разговор Трампа с Владимиром Путиным, за которым последовали переговоры представителей РФ и США в Эр-Рияде.