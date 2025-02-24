Удары по Украине

В ночь на 25 февраля российские войска вновь нанесли удар по областям Украины с помощью дронов-камикадзе «Шахед», прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

По данным местных властей, в результате атаки в Киевской области пострадала женщина, частично разрушены частный дом и хозяйственные постройки. О взрывах в украинской столице сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Воздушная тревога в течение ночи звучала не только в Киеве, но и в других регионах: Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.