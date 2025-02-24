USD 1.7000
EUR 1.7876
RUB 1.9209
Подписаться на уведомления
Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики
Новость дня
Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики

Удары по Украине

10:55 1316

В ночь на 25 февраля российские войска вновь нанесли удар по областям Украины с помощью дронов-камикадзе «Шахед», прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

По данным местных властей, в результате атаки в Киевской области пострадала женщина, частично разрушены частный дом и хозяйственные постройки. О взрывах в украинской столице сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Воздушная тревога в течение ночи звучала не только в Киеве, но и в других регионах: Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.

Россия и Иран не могут сдвинуться с мертвой точки
Россия и Иран не могут сдвинуться с мертвой точки что происходит?
03:52 5716
Вторая попытка Верховной Рады
Вторая попытка Верховной Рады
12:18 1069
Azəristiliktəchizat: Жильцы сами виноваты
Azəristiliktəchizat: Жильцы сами виноваты
11:48 1389
На главном проспекте в Баку просела дорога
На главном проспекте в Баку просела дорога
11:05 2607
30 стран готовы дать Киеву гарантии безопасности
30 стран готовы дать Киеву гарантии безопасности заявил Макрон
08:59 3622
Жителей Бина бросили в затопленных домах
Жителей Бина бросили в затопленных домах о наших проблемах
04:23 5592
Эрдоган заговорил языком левых
Эрдоган заговорил языком левых наша корреспонденция
03:34 6895
Эйнулла Фатуллаев покинул село… А вслед полетели авиабомбы
Эйнулла Фатуллаев покинул село… А вслед полетели авиабомбы видео; все еще актуально
24 февраля 2025, 18:37 6007
Старушка не ждет победы Украины. Главное – сам процесс
Старушка не ждет победы Украины. Главное – сам процесс главная тема
03:16 4795
Кто бы мог поверить? Целых три года!
Кто бы мог поверить? Целых три года! главная тема
24 февраля 2025, 21:00 7536
Падет ли Украина без Америки?
Падет ли Украина без Америки? главная тема
24 февраля 2025, 14:35 6416

ЭТО ВАЖНО

Россия и Иран не могут сдвинуться с мертвой точки
Россия и Иран не могут сдвинуться с мертвой точки что происходит?
03:52 5716
Вторая попытка Верховной Рады
Вторая попытка Верховной Рады
12:18 1069
Azəristiliktəchizat: Жильцы сами виноваты
Azəristiliktəchizat: Жильцы сами виноваты
11:48 1389
На главном проспекте в Баку просела дорога
На главном проспекте в Баку просела дорога
11:05 2607
30 стран готовы дать Киеву гарантии безопасности
30 стран готовы дать Киеву гарантии безопасности заявил Макрон
08:59 3622
Жителей Бина бросили в затопленных домах
Жителей Бина бросили в затопленных домах о наших проблемах
04:23 5592
Эрдоган заговорил языком левых
Эрдоган заговорил языком левых наша корреспонденция
03:34 6895
Эйнулла Фатуллаев покинул село… А вслед полетели авиабомбы
Эйнулла Фатуллаев покинул село… А вслед полетели авиабомбы видео; все еще актуально
24 февраля 2025, 18:37 6007
Старушка не ждет победы Украины. Главное – сам процесс
Старушка не ждет победы Украины. Главное – сам процесс главная тема
03:16 4795
Кто бы мог поверить? Целых три года!
Кто бы мог поверить? Целых три года! главная тема
24 февраля 2025, 21:00 7536
Падет ли Украина без Америки?
Падет ли Украина без Америки? главная тема
24 февраля 2025, 14:35 6416
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться