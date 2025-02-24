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Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики
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Совбез ООН принял резолюцию США по Украине без антироссийской риторики

Путин согласился с Трампом

11:05 2010

Россия готова договариваться с США о 50-процентном сокращении военных расходов, как это ранее предложил американский президент Дональд Трамп, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы не против. Мне кажется, что идея хорошая: Соединенные Штаты сократили бы на 50 процентов, и мы сократили бы на 50 процентов. Мы считаем, что предложение хорошее и готовы к дискуссиям на этот счет», — сказал Путин в интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину. При этом российский президент отказался вести переговоры о сокращении расходов на оборону с Китаем, поскольку «это дело» Пекина. По его словам, КНР может позднее присоединиться к соответствующей договоренности США и России, «если захочет».

В середине февраля Трамп заявил, что после окончания военных конфликтов в Украине и секторе Газа он намерен провести с Россией и Китаем переговоры о сокращении оборонных бюджетов и ядерных арсеналов. «Мы все тратим много денег, их мы могли бы направить на другие вещи, которые на самом деле, надеюсь, гораздо более продуктивны», — говорил Трамп. По его словам, у США, России и Китая «нет причин тратить почти $1 трлн на военные нужды».

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