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На главном проспекте в Баку просела дорога

Ульвия Худиева
11:05 2610

В Баку на проспекте Гейдара Алиева произошло проседание дорожного покрытия, из-за чего движение в сторону станции метро «Кёроглу» временно ограничено и перенаправлено на вспомогательную дорогу.

Об этом сообщили haqqin.az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

По предварительной информации, причиной проседания стала авария на водопроводной магистрали, проходящей под дорогой. Специалисты уже приступили к обследованию участка и проведению ремонтных работ.

Водителей просят быть осторожными, использовать альтернативные маршруты. После завершения восстановительных работ движение будет полностью восстановлено.

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