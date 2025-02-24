На главном проспекте в Баку просела дорога

В Баку на проспекте Гейдара Алиева произошло проседание дорожного покрытия, из-за чего движение в сторону станции метро «Кёроглу» временно ограничено и перенаправлено на вспомогательную дорогу.

Об этом сообщили haqqin.az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

По предварительной информации, причиной проседания стала авария на водопроводной магистрали, проходящей под дорогой. Специалисты уже приступили к обследованию участка и проведению ремонтных работ.

Водителей просят быть осторожными, использовать альтернативные маршруты. После завершения восстановительных работ движение будет полностью восстановлено.